Ubisoft bestätigt Teilnahme an der gamescom 2022

Ubisoft hat heute offiziell die Teilnahme an der in Köln stattfindenden gamescom 2022 bestätigt. Ubisoft arbeitet derzeit an einem Konzept, welches inhaltlich und organisatorisch den örtlichen Rahmenbedingungen und Sicherheitsvorkehrungen gerecht wird. Das Wohlbefinden und die Sicherheit der Fans, Mitarbeiter und Partner hätten laut eigenen Angaben oberste Priorität.

“Die letzten zwei Jahre haben gezeigt, dass unsere Branche auch in herausfordernden Zeiten in der Lage ist, besondere Momente mit internationaler Strahlkraft zu schaffen. Jetzt, nach zwei Jahren voller spannender digitaler Inhalte und kreativer Content Creator-Konzepte, freuen wir uns endlich wieder nach Köln zu kommen“, sagt Ralf Wirsing, Managing Director Europe von Ubisoft. “Für Ubisoft war die Nähe zur Community und der gemeinsame Austausch mit unseren Fans schon immer eine Herzensangelegenheit. Die gamescom ist der Inbegriff für das gemeinschaftliche Entdecken und Erleben neuer Spiele und daher freuen wir uns schon darauf, dieses Jahr wieder gemeinsam mit den Fans in unsere Spielewelten einzutauchen.“ Mehr Details werden laut Ubisoft in den kommenden Wochen verkündet.

Somit ist zumindest ein großer Player bei der diesjährigen gamescom offiziell mit an Bord. Ihr Erscheinen bestätigt haben zudem unter anderem Bandai Namco Entertainment, Koch Media sowie THQ Nordic. Informationen von Bethesda, Capcom, CD Projekt Red oder Square Enix stehen noch aus.