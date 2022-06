GlobalWafers baut Werk für 1,2 Millionen Wafer pro Monat in Texas

Intel, Samsung, TSMC – alle großen Halbleiterhersteller bauen ihre Kapazitäten derzeit massiv aus. TSMC erweitert seine bestehenden Fabriken an den verschiedenen Standorten in Taiwan, Samsung in Südkorea und Intel hat eine Erweiterung im US-Bundesstaat Portland sowie in Irland angekündigt. Daneben sollen in Deutschland (Magdeburg) und im Bundesstaat Ohio zwei Mega-Fabs entstehen.

Doch alleine mit den Produktionsstätten in denen die Wafer belichtet werden, ist es natürlich nicht getan. Die Zuliefererkette ist lang und es werden teilweise hochspezielle Materialien benötigt. GlobalWafers ist der größte Wafer-Hersteller der Welt. Das Unternehmen aus Taiwan will nun ein neues Werk in Sherman, im US-Bundesstaat Texas, errichten. Hier sollen Wafer mit einem Durchmesser von 300 mm hergestellt werden, wie sie in der modernen Halbleiterfertigung derzeit zum Einsatz kommen.

Das Volumen, welches hier an Wafer hergestellt werden soll, liegt bei 1,2 Millionen Wafer pro Monat. Damit würde dieses Werk zu den weltweit größten gehören und die Kapazitäten deutlich erweitern. 1.500 Jobs sollen hier entstehen.

Texas ist als Standort eine strategische Entscheidung, denn hier sind bereits einige Halbleiterfirmen ansässig, bzw. planen eine Erweiterung ihrer bestehenden Werke. Texas Instruments will 30 Milliarden US-Dollar in vier neue Werke investieren, Samsung 17 Milliarden US-Dollar für eine Erweiterung. Auch die Fab21 von Intel in Arizona wird ausgebaut und TSMC plant ebenfalls eine Fertigung in Texas.

Der Bau der neuen Fabrik von GlobalWafers soll gegen Ende diesen Jahres beginnen. Mit den ersten Wafern aus diesem Werk ist jedoch nicht vor 2025 zu rechnen.