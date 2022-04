Metaverse und mehr: Lego-Gruppe und Sony investieren in Epic Games

Mit dem Epic Games Store und den wöchentlichen Gratisspielen sorgt Epic Games bereits seit Jahren für Aufsehen. Ob AAA-Titel wie unter anderem GTA V oder diverse Indie-Games: Hier findet sich etwas für jeden Geschmack. Damit Epic in Zukunft auch genügend finanzielle Mittel für andere Projekte hat, haben sowohl Sony als auch die Lego-Gruppe insgesamt 2 Milliarden US-Dollar in Epic Games investiert. Bereits im Vorfeld wurde bekannt, dass Epic und Lego an einem eigenen Metaverse arbeiten. Zudem möchte man für die Zukunft der digitalen Unterhaltung gerüstet sein. Wie dies im Detail aussehen soll, ist bis dato jedoch noch nicht bekannt. Sony zeigte ebenfalls großes Interesse am Metaverse.

Ob sich die Kooperation zwischen den Unternehmen lohnen wird bleibt zunächst abzuwarten. Die Metaverse-Idee ist bei weitem nicht einzigartig und war bereits in der Vergangenheit ein Rohrkrepierer. Ein Paradebeispiel ist hier der Titel "Second Life". Allerdings sind seit der Veröffentlichung 2003 zahlreiche Jahre vergangen und die Gesellschaft hat sich weiterentwickelt. Ob dies ausreichen wird, um das Interesse für ein Metaverse zu wecken, ist ungewiss. Zumal die größte Herausforderung dabei sein wird, die Nutzer langfristig zu binden.

Des Weiteren soll die Entwicklung bei digitalen Fanerlebnissen im Bereich Sport vorangetrieben werden. Dies wiederum hätte einiges an Potenzial zu bieten. Zudem könnte Epic Games versuchen sich die FIFA mit ins Boot zu holen. EA hatte bereits im Oktober 2021 bekannt gegeben, dass man die FIFA-Reihe zu Grabe trägt und FIFA 22 der letzte Titel des Franchises sein wird. Wobei Konami sicherlich auch noch ein Wort mitzureden haben wird, wenn es um die Verteilung der Lizenz geht.