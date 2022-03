Trotz US-Sanktionen und Halbleiter-Krise: Huawei vermeldet Rekordgewinn

Eigentlich war davon auszugehen, dass sich Huawei im Geschäftsjahr 2021 keine goldene Nase verdienen würde. Die Halbleiter-Krise sowie US-Sanktionen waren mitverantwortlich für einen Umsatzeinbruch von 29 %. Allerdings scheint dies keinerlei negative Auswirkungen auf den chinesischen Telekommunikationsausrüster zu haben. Huawei verzeichnete 2021 beim Betriebsgewinn einen Anstieg von rund 68 %. Beim Reingewinn sieht es sogar noch besser aus, dieser legte um satte 76 % zu.

Auch wenn die Zahlen auf den ersten Blick suggerieren, dass die US-Sanktionen ein zahnloser Tiger sind, fällt auf den zweiten Blick auf, dass die Zukunft für das chinesische Unternehmen keineswegs rosig aussieht. Hauptvertantwortlich für die massiven Gewinne ist der Verkauf der Töchter-Unternehmen Honor sowie xFusion. Grund für den Verkauf waren die erwähnten Sanktionen der Vereinigten Staaten. Dadurch war Huawei in der Lage, Einnahmen von rund 8,2 Milliarden Euro zu generieren.

Mit dem erwirtschafteten Geld versucht Huawei nun die eigene Software-Sparte zu stärken. Ob dies jedoch gelingen wird, bleibt zunächst abzuwarten. Insbesondere in Europa dürften alternative Apps aus China auf wenig Interesse stoßen. Sowohl Apple als auch Google dominieren hier den Smartphone-Markt. Lediglich im Inland könnten sich entsprechende Lösungen durchsetzen. Wobei auch hier Google sehr weit verbreitet ist. Zudem ist es Apple gelungen die Smartphone-Marktführerschaft in China zurückzugewinnen. Der iPhone-Konzern konnte sich im vierten Quartal einen Rekord-Marktanteil von 23 % sichern. Zudem ist Huawei nicht der einzige chinesische Hersteller, der sich in der Volksrepublik großer Beliebtheit erfreut.

Die Vorzeichen stehen somit äußerst schlecht für Huawei. Lediglich durch das Erschließen neuer Geschäftsfelder könnten es die Verantwortlichen schaffen, das Ruder nochmal rumzureißen.