Intel übernimmt Tower Semiconductor für 5,4 Milliarden US-Dollar

Nach einigen Gerüchten dazu hat Intel nun den israelischen Halbleiterhersteller Tower Semiconductor übernommen. Der Kaufpreis wurde mit 5,4 Milliarden US-Dollar beziffert. Tower Semiconductor ist ein Foundry-Anbieter, der externen Kunden die Fertigung von Halbleiterherstellern in verschiedenen Fertigungsgrößen anbietet.

Es gibt bereits eine Zusammenarbeit und sogar ein Joint Venture zwischen Intel und Tower Semiconductor. Unter anderem arbeitet das israelische Unternehmen im Bereich der Silicon Photonics mit Intel zusammen.

Tower Semiconductor fertigt auf Wafern mit einem Durchmesser von 150 mm, 200 mm und 300 mm. Die hier gefertigten Halbleiterchips bewegen sich allerdings nicht im Bereich der High-End-Fertigung im Sinne von Prozessoren, SoCs oder GPUs in 10 nm, 7 nm oder 5 nm. Stattdessen wird hier Leistungselektronik im Halbleiterbereich hergestellt: RF-Hardware, Silicon-Germanium-Leistungselektronik, Sensoren (MEMS) und vieles mehr. Das Portfolio im Hinblick auf die Fertigungsgröße reicht von 1 µm bis hinunter zur 110 nm. Über alle Fabriken in den USA und Asien hinweg belichtet Tower Semiconductor mehr als 2 Millionen Wafer pro Jahr.

In den kommenden 12 Monaten soll die Übernahme von Tower Semiconductor durch Intel angeschlossen werden. Tower Semiconductor soll ein integraler Bestandteil der IDM-2.0-Strategie werden:

"Tower’s specialty technology portfolio, geographic reach, deep customer relationships and services-first operations will help scale Intel’s foundry services and advance our goal of becoming a major provider of foundry capacity globally," sagt Pat Gelsinger, Intels CEO. "This deal will enable Intel to offer a compelling breadth of leading-edge nodes and differentiated specialty technologies on mature nodes – unlocking new opportunities for existing and future customers in an era of unprecedented demand for semiconductors."