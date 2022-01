Savvy Gaming Group kauft ESL Gaming und FACEIT

In der Gaming-Branche herrscht aktuell große Umbruchstimmung. Mit dem Bekanntwerden der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft war die Sensation für das Jahr 2022 eigentlich schon im Januar perfekt. Jetzt gibt es aber einen weiteren Mega-Deal zu vermelden. Wie sich der offiziellen Pressemitteilung entnehmen lässt, hat die Savvy Gaming Group sowohl ESL Gaming als auch FACEIT übernommen. Kostenpunkt lag hier bei rund 1,5 Milliarden US-Dollar.

ESL Gaming (ehemals Turtle Entertainment) gehört mehrheitlich dem schwedischen Medienkonzern Modern Times Group und ist in erster Linie durch die Electronic Sports League (ESL) bekannt. Bei der ESL handelt es sich um die größte Liga für Computerspieler in Europa. Die Gründung des Unternehmens erfolgte am 27. November 2000 in Köln. Allein für ESL Gaming hat die Savvy Gaming Group rund 1 Milliarde US-Dollar auf den Tisch gelegt.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Aber auch die Turnierszene wird durch die ESL geprägt. Zwar bremst hier die Corona-Pandemie gewaltig, jedoch scheint man optimistisch in die Zukunft zu schauen. Es wäre möglich, dass man insbesondere den Eventbereich noch weiter ausbauen wird. Zumal man sich für Deutschlands größte LAN-Party, die DreamHack, etwas Neues überlegen muss.

Das aus Saudi-Arabien stammende Unternehmen Savvy Gaming Group (SGG) wird von dem Staatsfond Public Investment Fund (PIF) finanziert. Somit sind genügend Gelder vorhanden und es ist nicht verwunderlich, dass besagter Fond zudem für andere Deals als Geldgeber agierte. So wurden mit dem Geld aus dem PIF bereits Anteile von Take-Two oder Activision Blizzard erworben. Aber auch der englische Fussballclub Newcastle United gehört mittlerweile den Saudis. Mit der Übernahme von ESL Gaming und FACEIT besitzt man nun ebenfallsetablierte Player in der E-Sports-Branche. Insbesondere Massenveranstaltungen oder großangelegte Übertragungen dürften mit der Savvy Gaming Group zunehmen.