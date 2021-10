DreamHack: Das Ende der größten LAN-Party Deutschlands

Seit 2016 hat die Leipziger Messe gemeinsam mit Schenker Technologies/XMG die DreamHack Leipzig veranstaltet. Zuletzt besuchten im Jahr 2020 insgesamt 23.000 Menschen die Veranstaltung und bestaunten dabei über 2.000 Spieler auf Deutschlands größter LAN-Party. Nach sechs Jahren ist nun allerdings endgültig Schluss. Der schwedische Lizenzinhaber DreamHack AB hat den Vertrag mit der Leipziger Messe nicht verlängert. Somit wird es keine weitere Auflage der DreamHack Leipzig unter der Regie der Leipziger Messe und Schenker Technologies/XMG geben.

In einem Statement bedankten sich die Veranstalter bei der DreamHack-Leipzig-Community und den Ausstellern sowie Partnern. Außerdem will man alles daran setzen, Gaming zurück in die Leipziger Messehallen zu holen. Konkrete Pläne scheint es jedoch noch nicht zu geben. Auch ist unklar, ob die DreamHack in Zukunft an einem anderen Standort in Deutschland stattfinden wird. Ob es ähnlich wie bei der gamescom - damals noch Games Convention - in Richtung Domstadt geht, bleibt abzuwarten.

Das Deutschlands größte LAN-Party allerdings einfach verschwinden wird ist unwahrscheinlich. Allerdings bleibt offen, wann diese wieder wie gewohnt stattfinden kann. Zwar finden diverse Veranstaltungen derzeit wieder statt, jedoch ist die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie ungewiss.

Auch Hardwareluxx besuchte die DreamHack in Leipzig regelmäßig. Unvergessen ist sicherlich die Präsentation des Luxxkompensators im Jahr 2019. Hier hatten alle interessierten Leser die Möglichkeit das PC-System der Superlative hautnah zu bestaunen. Aber auch 2018 gab es im Osten der Bundesrepublik bereits zahlreiche Hardware zu sehen.