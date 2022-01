NVIDIA soll sich auf ein Platzen der ARM-Übernahme vorbereiten

Wie Bloomberg berichtet, soll sich NVIDIA intern darauf vorbereiten, dass der Kauf von ARM nicht wie geplant über die Bühne gehen kann. Einer Quelle zufolge habe "NVIDIA seinen Partnern mitgeteilt, dass man nicht davon ausgeht, dass die Transaktion zustande kommt".

Bloomberg verweist zudem auf eine weitere Quelle innerhalb des Unternehmens, nach der SoftBank, der aktuelle Besitzer der ARM-Anteile, ein IPO (Initial Public Offering), also ein öffentliches Angebot von Wertpapieren für einen Börsengang, vorbereite.

Sollte NVIDIA die Übernahme tatsächlich abbrechen müssen, würde eine Strafe in Höhe von 1,25 Milliarden US-Dollar fällig. Die Gesamtsumme der Übernahme wurde zur Ankündigung im September 2020 mit 40 Milliarden US-Dollar bewertet. In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Meldungen zu vermeintlichen Hürden, die sich für NVIDIA ergeben haben. So haben Konkurrenten und Wettbewerbsbehörden Bedenken geäußert. Offenbar konnten die weiteren Gespräche diese Hürden nicht vollständig aus dem Weg räumen.

Für NVIDIAs Produktstrategie dürfte sich nicht viel ändern: NVIDIA selbst ist bereits Lizenznehmer und entwickelt unter anderem die Grace-CPU. ARM-Kerne nehmen im Datacenter/Cloud-Geschäft eine zunehmend wichtigere Rolle ein. Amazon präsentierte erst vorgestern den Graviton3 auf Basis des Neoverse-V1-Designs von ARM. Dies gilt auch für die Ampere Altra-Prozessoren.