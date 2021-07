Satelliteninternet: Amazon wirbt Team von Facebook ab

Amazon ein hat ein Team, bestehend aus über einem Dutzend Internetsatelliten-Experten, von Facebook abgeworben. Dies haben Sprecher von beiden Unternehmen am Dienstag der Seite Buisnessinsider bestätigt. Der Deal besiegelt wohl das Ende von Facebooks Versuchen in dem Segment Fuß zu fassen. Amazon möchte mit der Übernahme hingegen seinem eigenen Satelliteninternet-Projekt Kuiper neues Leben einhauchen.

Laut interner Unternehmensberichte will man vor allem Starlink von SpaceX Konkurrenz machen. Während sich Amazons Kuiper größtenteils noch in der Entwicklungs- und Vorbereitungsphase befindet, beziehen bei Starlink schon Tausende ihren Internet-Zugang aus dem All. Zudem verkündete Elon Musk erst kürzlich das Unternehmen weiter skalieren zu wollen. Aus den aktuell rund 69.000 Nutzern sollen bis Mitte 2022 eine halbe Millionen werden.

Das von Amazon übernommene Team besteht unter anderem aus Physikern sowie Hardware- und Software-Entwickler, welche gute Kenntnisse im Bereich von aeronautischen und drahtlosen Systemen haben. Zudem gehört zu dem Deal auch sämtliches geistiges Eigentum sowie Daten, Ausrüstung und Einrichtungen aus früheren Projekten des Forschungsteams. Es bleibt abzuwarten, inwieweit die Infusion an neuem Know-How Amazon helfen wird Platzhirsch Starlink Konkurrenz zu machen.