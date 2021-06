Internet überall: Elon Musk will sein Starlink-Projekt weiter skalieren

Mit der weiten Verbreitung des Internets und der damit verbundenen Integration in den Alltag ist die Möglichkeit, sich mit dem World-Wide-Web zu verbinden, mittlerweile unerlässlich geworden. Das Scannen eines QR-Codes um eine URL aufzurufen oder das Beantworten von E-Mails, wenn man unterwegs ist, sind hier sicherlich nur einige Beispiele von vielen. Damit sich Onlinedienste reibungslos nutzen lassen können ist eine hervorragende Netzabdeckung unerlässlich. Auch wenn dies in Deutschland größtenteils in den Ballungsgebieten gegeben ist, gibt es auch hierzulande Landstriche, bei denen von einer ausreichenden Versorgung jegliche Spur fehlt. Damit sich dies nicht nur in der Bundesrepublik ändert, sondern auf der ganzen Welt, will Elon Musk mit seinem Starlink-Projekt weitere Satelliten ins All befördern.

Ein Internet aus dem Weltraum, das global verfügbar ist, stellt nicht nur einen enormen materiellen Aufwand dar, sondern ist zudem mit hohen Kosten verbunden. Damit sich die Ausgaben wieder refinanzieren, benötigt Starlink zahlende Kundschaft. Aus diesem Grund greift SpaceX-Gründer Elon Musk erneut nach den Sternen und beabsichtigt die aktuelle Nutzerzahl von rund 69.000 bis Mitte 2022 auf eine halbe Million User zu steigern.

Laut Musk betragen die Kosten für den Ausbau des Satelliten-Internetdienstes 20 bis 30 Milliarden US-Dollar. Allen Kunden wird pro Monat eine Pauschale von 99 US-Dollar in Rechnung gestellt. Außerdem müssen diese einmalig 499 US-Dollar für die Übertragungsanlage investieren. Dabei liegen die Kosten für die besagte Anlage für das Unternehmen jedoch bei knapp 1.000 US-Dollar. Womit Starlink bei der Skalierung der Kundenzahlen zunächst eine hohe Investition tätigen muss.

Des Weiteren soll das Satelliten-System keinesfalls nur für den Internetempfang auf der Erde genutzt werden. Musk plant ebenfalls eine Nutzung bei Transporten zum Mond beziehungsweise zum Mars sowie im erdnahen Orbit.