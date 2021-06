Jeff Bezos hat große Pläne für seinen Ruhestand

Bereits im Februar 2021 berichtete Hardwareluxx darüber, dass Jeff Bezos seinen Posten als Amazon-CEO im Sommer räumen wird. Neuer CEO wird der bisherige AWS-Chef Andy Jassy. Jetzt hat Bezos bekannt gegeben, wie er seine freie Zeit nutzen will. Wer jetzt denkt, dass der Amazon-Gründer mit 57 Jahren die Füße hochlegen und sich ganz entspannt zur Ruhe setzen wird, liegt falsch. Bezos hat große Pläne und beabsichtigt im wahrsten Sinne des Wortes nach den Sternen zu greifen. Nach eigenen Angaben träumt der Unternehmer seit seinem fünften Lebensjahr davon, in den Weltraum zu reisen. Aller Voraussicht nach wird er sich diesen Traum am 20. Juli 2021 erfüllen.

Am besagten Termin fällt der Startschuss zum ersten bemannten Flug des Raumfahrtunternehmens Blue Origin. Das Unternehmen bietet insgesamt acht Plätze an und versteigerte diese am 12. Juni in einer Live-Auktion. Unter anderem gehörte ein anonymer Passagier zu den Gewinnern, der sich für satte 28 Millionen US-Dollar einen Platz in der Rakete sicherte.

Allerdings will sich der ehemalige Amazon-Chef nicht nur der Raumfahrt widmen, sondern seine Zeit auch für andere Projekte nutzen. Welche dies im Detail sein werden ist bislang noch unklar. Arbeit gibt es jedoch genug. Mit seiner Stiftung und der US-Zeitung The Washington Post hat Bezos genügend Unternehmungen, denen er seine volle Aufmerksamkeit schenken kann.

Auch wird sich Bezos nicht komplett von Amazon verabschieden. Laut eigenen Aussagen habe er so viel Energie wie noch nie und beabsichtigt den Fokus in Zukunft unter anderem auf neue Produkte zu legen. Somit wäre es möglich, dass der Versandriese seine Geschäftsfelder weiter ausbaut und in den kommenden Jahren neue Sparten beheimaten wird. Dem Multimilliardär dürfte in nächster Zeit also keinesfalls langweilig werden.