Blue Origin: Startschuss für den Weltraumtourismus fällt am 20. Juli 2021

Amazon-Gründer Jeff Bezos arbeitet weiterhin an seinem großen Traum des Weltraumtourismus. Um die Weiten des Alls jedem zugänglich zu machen, bietet Bezos mit seinem Raumfahrtunternehmen Blue Origin nun die ersten Flüge in den Weltraum an. Der Startschuss soll bereits am 20. Juli 2021 fallen, dann nimmt die Rakete New Shepard Kurs auf den Orbit. Bei dem rund zehn Minuten langen Flug erwartet die Reisenden nicht nur ein Ausblick auf Mutter Erde sondern auch die Schwerelosigkeit.

Um sich einen der acht Plätze an Bord der New Shepard zu sichern, müssen Interessierte an einer dreiphasigen Auktion teilnehmen, die über einen Gesamtzeitraum von fünf Wochen laufen wird. Zunächst gilt es sich auf der offiziellen Webseite von Blue Origin zu registrieren. Anschließend können bis zum 19. Mai 2021 anonyme Gebote abgegeben werden. Am 12. Juni 2021 kommt es dann zu einer Live-Auktion, die online stattfinden wird.

Aktuell ist unklar, wie viel die gewillten Weltraumtouristen tatsächlich bereit sein werden für den Flug ins All zu zahlen. Allerdings wird die Summe mit großer Wahrscheinlichkeit über 500.000 US-Dollar liegen. Sollten sich mehrere wohlhabende Interessenten finden, wäre auch ein höherer Ticketpreis denkbar.

Sobald das Angebot des Unternehmens massentauglich ist und man Weltraumflüge ganz normal buchen kann, werden sich die Preise pro Ticket auf rund 250.000 US-Dollar belaufen - was einem Minutenpreis von 25.000 US-Dollar entspricht. Jedoch erhält man hierfür sicherlich auch einen einmaligen Ausblick.