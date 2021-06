Mobile World Congress (MWC): Präsenzveranstaltung trotz Corona-Mutanten

Bereits im vergangenen Jahr war der Mobile World Congress (MWC) in Barcelona aufgrund der Corona-Pandemie dazu gezwungen, die Messe auszusetzen. In diesem Jahr hat man sich trotz der momentan im Umlauf befindlichen Mutanten des COVID-19-Virus dafür entschieden, eine Präsenzveranstaltung abzuhalten. Allerdings haben sich eine Vielzahl von Unternehmen gegen eine Teilnahme an dem wichtigen Branchenevent ausgesprochen. Dazu zählen unter anderem Samsung sowie Ericsson. Aber auch die Deutsche Telekom, Sony, Lenovo, Google sowie Cisco und Intel sehen von einer Reise nach Barcelona ab.

Auch die Besucherzahlen sind im Vergleich zum Jahr 2019 in diesem Jahr wesentlich geringer. Vor zwei Jahren konnten sich die Veranstalter über mehr als 100.000 Teilnehmer freuen. Aktuell rechnet man mit rund 30.000 Messebesuchern. Zudem stammen diese größtenteils aus Spanien.

Wie sich der Webseite des auswärtigen Amts entnehmen lässt, ist Spanien weiterhin stark vom COVID-19-Virus betroffen. Dabei ist das Infektionsgeschehen regional unterschiedlich. Die autonomen Gemeinschaften Andalusien, Navarra, La Rioja, das Baskenland und die Exklave Ceuta sind als Risikogebiete eingestuft. Alle Reisenden, die auf dem Luft- oder Seeweg nach Spanien einreisen, müssen im Spain Travel Health-Portal ein Formular zur Gesundheitskontrolle ausfüllen. Zudem sind die Fluggesellschaften verpflichtet, sich vor Abflug das elektronische Einreiseformular (QR-Code), alternativ das Einreiseformular in Papierform, vorlegen zu lassen. Falschangaben können mit Geldstrafen geahndet werden.

Neben den Veranstaltungen vor Ort wird es auf dem MWC 2021 ebenfalls Online-Präsentationen geben. Hierzu zählt unter anderem ein Auftritt von Elon Musk, der sich via Internet zuschaltet. Musk wird weitere Details über das Starlink-Projekt bekannt geben. Dabei handelt es sich um ein vom US-Raumfahrtunternehmen SpaceX betriebenes Satellitennetzwerk. Dieses soll in Zukunft einen weltweiten Internetzugang ermöglichen.