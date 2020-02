Der Mobile World Congress 2020 und das Coronavirus

Der Mobile World Congress (MWC) findet nun seit mehr als 30 Jahren statt. Auch in diesem Jahr laden die Veranstalter wieder nach Barcelona ein, um die größte Mobilfunkmesse Europas zu zelebrieren. In der Regel findet man in Barcelona über 2.000 Aussteller und somit auch das "Who is Who" der Branche. Allerdings scheint das Coronavirus den Organisatoren einen Strich durch die Rechnung zu machen. Um die eigenen Mitarbeiter zu schützen und auch einen möglichen Verlust von wichtigen Arbeitskräften zu verhindern, entscheiden sich immer mehr Big-Player gegen die Teilnahme am MWC in Spanien.

So gab zunächst das südkoreanische Unternehmen LG Electronics bekannt, nicht auf der Konferenz vertreten zu sein. Als nächstes verkündeten sowohl Ericsson als auch NVIDIA, von der Messe fern zu bleiben. Am gestrigen Montag gab dann der Versandriese Amazon zu Protokoll, dass man am 24. Februar 2020 nicht nach Spanien fliegen wird. Samsung kündigte zwar eine Teilnahme an, jedoch beabsichtigt man lediglich mit einem kleinen Team anzutreten. Heute folgte dann die Absage des japanischen Elektronikkonzerns Sony und des Halbleiterherstellers Intel. Der Mobilfunknetzbetreiber NTT Docomo sowie das Software-Unternehmen Amdocs sind ebenfalls nicht auf dem MWC 2020 vertreten.

Somit scheinen die Hallen in Barcelona weitaus leerer zu werden, als dies normal der Fall ist. Bislang gibt es noch keine offizielle Stellungnahme der Organisatoren. Dass das Event komplett abgesagt wird, ist eher unwahrscheinlich. Auch wenn viele große Namen fernbleiben, ist von den über 2.000 Ausstellern noch eine Vielzahl auf dem Kongress vertreten. Unter anderem gab Xiaomi bekannt, dass man definitiv am MWC teilnehmen wird. Des Weiteren wird – wie schon im letzten Jahr – Hardwareluxx am 24. Februar live vor Ort in Barcelona sein. Jedoch werden wir die Entwicklung genau im Auge behalten und an dieser Stelle über weitere Absagen oder andere Neuigkeiten des MWC 2020 informieren.