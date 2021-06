2 Milliarden US-Dollar: Intel soll Übernahmeangebot an SiFive gemacht haben

Intel soll ein Übernahmeangebot in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar an SiFive gemacht haben. Bisher wollten beiden Unternehmen dies nicht bestätigen, der erste Bericht dazu stammt von Bloomberg. SiFive ist ein IP-Entwickler für Mikroarchitekturen auf Basis der freien RISC-V-Architektur. Geld verdienen will man über Lizenzgebühren für besagte Architekturen und Chipdesigns. SiFive arbeitet allerdings auch mit Auftragsfertigern zusammen, so dass Kunden bestimmte IP-Blöcke oder komplette SoCs sozusagen bereit zur Fertigung bei TSMC oder Samsung geliefert bekommen. SiFive zeigte sich außerdem sehr an Intels Foundry-Modell IDM 2.0 interessiert.

SiFive soll bereits einige Übernahmeangebote bekommen haben. Bisher wurden diese jedoch allesamt abgelehnt. Sollte Intel das Unternehmen tatsächlich kaufen, ginge es hier sicherlich hauptsächlich um die Expertise und weniger um die bisher bereits entwickelte IP. Als Open-Source-Komponente blieben die drunterliegende RISC-V-Architektur ohnehin frei.

Würde Intel sich SiFive einverleiben, wäre RISC-V die fünfte CPU Instruction Set Architecture, die Intel zum Einsatz bringen könnte: x86, ARC, SPARC, Arm und dann eben auch RISC-V.

Sollte es tatsächlich zu einer Übernahme von SiFive durch Intel kommen, währe der Preis von 2 Milliarden US-Dollar vergleichsweise gering. NVIDIA gab kürzlich 40 Milliarden US-Dollar für ARM aus. AMD übernahm Xilinx für 35 Milliarden US-Dollar. Allerdings hat das Unternehmen noch nicht viele Produkte im Markt und entwickelt sich gerade erst.

