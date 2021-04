Intel: Chip-Engpässe könnten über Jahre andauern

In jüngster Vergangenheit äußerte sich das taiwanische Unternehmen Foxconn zur aktuell schlechten Verfügbarkeit von Halbleitern. Jetzt hat auch der Intel-CEO Pat Gelsinger im Rahmen der Bekanntgabe der aktuellen Quartalszahlen die derzeitigen Lage kommentiert. Der Geschäftsführer spricht von einer beispiellosen Nachfrage, wodurch die Lieferkette nicht mehr hinterherkommt. Es fehle neben Bauteilen auch an Materialien für Leiterplatten sowie an Fertigungskapazitäten, um alle Aufträge überhaupt bedienen zu können. Nachdem Foxconn das zweite Quartal 2022 ins Gespräch gebracht hat, redet Intel sogar von Jahren, bis sich die Situation wieder entspannt haben soll.

Neben dem erhöhten Bedarf an Notebooks und Computern soll laut Gelsinger auch Huawei für eine Verknappung auf dem Markt sorgen. Der chinesische Telekommunikationsanbieter versucht so die verhängten Sanktionen der US-amerikanischen Regierung abzumildern und kauft Chips auf Vorrat. Sollte sich der Handelsstreit zwischen den Vereinigten Staaten und der Volksrepublik China weiter zuspitzen, wäre es möglich, dass Huawei nicht mehr in der Lage ist, Chips bei den großen Zulieferern zu bestellen. Allerdings könnten die Vorräte auch eine Chance für Huawei sein, neue Einnahmequellen zu generieren. Wird die Nachfrage nicht bedient, steigen die Preise an. Entscheidet Huawei sich dann dafür sich von entsprechenden Lagerkapazitäten zu trennen, könnte man diese an den Höchstbietenden verkaufen.

Sollte der Intel CEO tatsächlich recht behalten, stehen diversen Branchen schwere Zeiten bevor. Fehlende Halbleiter treffen bei weitem nicht nur die Hardware-Branche, auch Automobilhersteller bekommen so Probleme. Hier mussten bereits erste Produktionsbänder angehalten werden. Zwar dürften die meisten Unternehmen momentan noch über Lagerkapazitäten verfügen, sind diese jedoch auch aufgebraucht, lassen sich entsprechende Produkte nicht mehr im Handel erwerben. Selbst für die Chipherstellung wichtige Hardware soll aufgrund der Ressourcenknappheit bereits mit Lieferschwierigkeiten zu kämpfen haben.