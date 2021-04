Arctic hebt Garantiezeitraum auf sechs Jahre an

Nachdem das inhabergeführte Unternehmen Arctic bereits in jüngster Vergangenheit die Garantieverlängerung für alle Liquid Freezer II bekannt gegeben hat, legt der Hersteller jetzt noch einmal nach. Wie sich einer Pressemitteilung entnehmen lässt, gewährt Arctic mit sofortiger Wirkung eine Herstellergarantie von sechs Jahren auf das gesamte Produktsortiment. Ausgenommen hiervon sind jedoch Sound-Produkte und Ladegeräte. Die neuen Garantiezeiten gelten zudem rückwirkend auf bereits erworbene Geräte aus dem Hause Arctic. Alle Details zu den Garantiebedingungen finden sich hier.

Arctic vertreibt neben CPU- und GPU-Kühlern auch Lüfter sowie Monitorarme beziehungsweise Wandhalterungen. Das Unternehmen wird vom Gründer Magnus Huber geführt und verfügt über Standorte sowohl in Deutschland als auch in Hongkong und den USA. Die Produkte des Herstellers sind in über 45 Ländern erhältlich. Ein Test des Arctic Liquid Freezer II 420 findet sich hier.