Epic Games akquiriert Rad Game Tools

Nachdem die Spieleschmiede Epic Games bereits gestern die Pläne für einen neuen Firmensitz bekannt gegeben hatte, scheint die Expansion des Unternehmens auf vollen Touren zu laufen. Aus diesem Grund vermeldete Epic die Übernahme des Entwicklerstudios Rad Game Tools. Das Studio ist in erster Linie für seine Middleware Blink oder das Miles Sound System berühmt. Epic möchte in Zukunft genannte Technologien in seiner Unreal Engine integrieren. Wie hoch die Kosten für die Übernahmen waren, ist bis dato noch unklar.

Schenkt man den Aussagen von Rad Game Tools Glauben, so nutzen bereits rund 25.000 Spiele die Produkte der US-amerikanischen Entwickler. Dazu zählen neben Titeln wie Diablo unter anderem Doom, Forza oder Gears of War sowie Hitman. Auch bei Unreal Tournament kommt die Middleware von Rad Game Tools zum Einsatz.

Zudem findet sich besagte Technologie beim Epic Battle-Royal-Shooter Fortnite wieder. Somit ist Epic Games bestens vertraut mit den Produkten von Rad Game Tools. Des Weiteren soll das akquirierte Unternehmen in Zukunft nicht ausschließlich für die Unreal Engine zuständig sein. Die bereits vorhandenen Kunden werden auch nach der Übernahme weiterhin bedient. Ebenfalls beabsichtigt Epic weitere Spieleentwickler von dem Einsatz der Rad-Game-Tools-Middleware zu überzeugen und das Unternehmen zu skalieren.

Das Entwicklerstudio ist seit dem Jahr 1988 auf dem Markt tätig und eröffnete 2008 einen Standort in Japan.