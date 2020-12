Microsoft akquiriert E-Sports-Plattform Smash.gg

Auch aktuell wartet der eSport noch auf seinen großen Durchbruch. In der Vergangenheit gab es eine angeregte Debatte darüber, ob eSportler in Zukunft bei den Olympischen Spielen teilnehmen sollten. Allerdings sorgte dies bei den Verantwortlichen eher für Ablehnung. Dies hatte unter anderem zur Folge, dass Intel einfach seine eigene Olympiade veranstalten wollte. Aufgrund der Corona-Pandemie musste dies jedoch zunächst verschoben werden.

Jetzt scheint auch Microsoft groß ins eSports-Business einzusteigen und in Zukunft diverse Veranstaltungen anbieten zu wollen. Aus diesem Grund hat man sich kurzerhand das nötige Know-How eingekauft und die eSports-Veranstaltungsfirma Smash.gg übernommen. Neben der eigentlichen Planung von Veranstaltungen bietet die Veranstaltungsfirma auch eine entsprechende Software, mit der es möglich ist, Turnier-Registrierungen zu managen.

Somit könnte Microsoft in Zukunft beabsichtigen, auch diesen Bereich weiter auszubauen. Was zur Folge haben könnte, dass in Zukunft mehr eSports-Veranstaltungen stattfinden werden, da eine entsprechende Planung mit der passenden Software vereinfacht wird. Zwar lassen sich aktuell Veranstaltungen lediglich online durchführen, jedoch dürfte dies beim Thema eSports sicherlich kein Problem darstellen.

Über den Kaufpreis schweigen allerdings sowohl Microsoft als auch Smash.gg. Ebenfalls gibt es keinerlei Informationen zu den Details des Deals.