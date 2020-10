Quartalsbericht: Netflix will 200 Millionen Abonnenten erreichen

Wenn es Gewinner der weltweiten Corona-Pandemie gibt, dann dürfte der US-amerikanische Streaminganbieter Netflix mit dazugehören. Im März des aktuellen Jahres war die Nachfrage sogar so groß, dass der Dienst die Bitrate seiner Streams senken musste, um nicht das Internet aufgrund des hohen Traffics zu überlasten. Jetzt hat das Unternehmen seine Ergebnisse für das vergangene Quartal veröffentlicht. Netflix ist es gelungen insgesamt 2,2 Millionen neue Kunden zu akquirieren. Im vierten Quartal beabsichtigt der Dienst nochmals sechs Millionen neue Nutzer zu gewinnen und so die Gesamtzahl auf 201 Millionen Abonnenten hochzuschrauben. Sollte dies tatsächlich gelingen, ist 2020 das erfolgreichste Jahr für Netflix und der aktuelle Rekord von 28,6 Millionen Neukunden aus dem Jahr 2018 wäre übertroffen.

Um ein anhaltendes Wachstum zu erreichen, benötigt Netflix in erster Linie neuen Content von seinen Top-Serien. Aus diesem Grund gab das Unternehmen bekannt, dass man aktuell mit den Dreharbeiten der vierten Staffel von Stranger Things begonnen hätte. Die am 15. Juli 2016 gestartete Mysteryserie rund um Elfi (OT: Eleven) erfreut sich weltweit großer Beliebtheit. Aber auch die Umbrella Academy konnte im aktuellen Kalenderjahr überzeugen. In den ersten 28 Tagen streamten rund 43 Millionen Zuschauer die Comicverfilmung. Außerdem plant Netflix auch in Q4 weitere exklusive Inhalte zu veröffentlichen.

Des Weiteren gab die Netflix-Führungsspitze bekannt, dass es mit Disney+ und Co. immer mehr Konkurrenz auf dem Streaming-Markt geben würde. Allerdings ist man überzeugt, sich in Zukunft gegen besagte Dienste behaupten zu können. Ob dies jedoch gelingen wird, bleibt zunächst abzuwarten. Mit dem Star-Wars-Franchise und der Hit-Serie "The Mandalorian" hat Disney definitiv einen überzeugenden Verkaufsschlager im Programm. Zudem dürften in den kommenden Jahren immer mehr Marvel-Serien auf Disney+ starten, wozu auch die Rückkehr des Punishers gehören dürfte. Die ersten zwei Staffeln von Frank Castles Rachefeldzug waren äußerst erfolgreich auf Netflix und viele Fans warten derzeit sehnsüchtig auf eine Fortsetzung mit Season 3 - dann aber auf Disney+.