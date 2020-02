Coronavirus: Apple erwartet Gewinnrückgang und Engpässe

Apple scheint aktuell mit massiven Beeinträchtigungen durch den Coronavirus zu rechnen, denn das Unternehmen hat an seine Investoren eine Warnmeldung herausgegeben. Demnach könnte es aufgrund der Produktionsausfälle in China zu Engpässen bei der Auslieferung von iPhones kommen. Deshalb rechnet Apple damit, dass die aufgestellten Prognosen zu Gewinn und Umsatz wohl nicht erreicht werden können.

Grund sei einerseits die Schwierigkeiten bei der Produktion. Fehlendes Personal bei den Auftragsfertigern in China soll dabei für die Produktionsprobleme sorgen. Andererseits sei auch gleichzeitig der Absatz in China aufgrund des Coronavrius zurück gegangen, denn Geschäfte müssen geschlossen bleiben oder Öffnungszeiten werden deutlich verkürzt.

Apple arbeitet laut eigenen Angaben bereits eng mit den Zulieferern aus China zusammen, um die Produktion möglichst schnell wieder hochfahren zu können. Doch nach dem Neujahrsfeiertag am 10. Februar in China soll die Rückkehr zu normalen Bedingungen länger dauern als bisher angenommen. Vor allem steht nun die Gesundheit der Arbeiter im Vordergrund und zusammen mit Experten arbeite man an Lösungen, damit die Arbeiter vor einer Ansteckung geschützt werden.

Apple wird laut eigenen Angaben die Spenden für Helfer gegen den Coronavirus verdoppeln. Eine genaue Zahl nannte man an dieser Stelle allerdings nicht. Ob nun die iPhones in so manchem Geschäft zeitweise nicht mehr verfügbar sein werden, bleibt allerdings abzuwarten.