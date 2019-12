450 Mitarbeiter: Intel schließt Standorte in Deutschland

Für einige deutsche Mitarbeiter des Chipriesen Intel werden es wohl eher weniger schöne Weihnachten: Wie aus Unternehmenskreisen bekannt wurde, werden 450 Entwickler an gleich zwei Standorten in Deutschland ihren Arbeitsplatz verlieren. Intel wird demnach seine Standorte in Nürnberg und Duisburg zum Jahresende dicht machen.

In beiden Standorten entwickelten die Mitarbeiter Modem-Chips mitsamt dem passenden Treiber. Diese Sparte hatte Intel allerdings aufgegeben und deshalb werden die Entwicklungen nicht mehr benötigt. Zwar verkaufte man das Geschäft an Apple, doch das amerikanische Unternehmen hat lediglich die Mitarbeiter in München mitübernommen. Die 250 Mitarbeiter in Nürnberg und die 200 Angestellten in Duisburg wurden nicht direkt übernommen.

Apple hat jedoch den betroffenen Mitarbeitern angeboten, künftig ihre Arbeit in München fortzuführen. Doch dieses Angebot scheinen nicht alle Angestellten angenommen zu haben, womit diese ihren Arbeitsplatz verlieren. Damit bleibt nur die Möglichkeit sich bei anderen Herstellern zu bewerben und damit einen neuen Arbeitsplatz zu suchen.