Möglicher Skandal beim Apple-Zulieferer Foxconn

Wie jetzt einem Bericht von Taiwan News zu entnehmen ist, sollen Foxconn-Manager rund drei Jahre lang illegal iPhones hergestellt und vertrieben haben. Besagte Geräte wurden mit Komponenten produziert, die als Ausschuss galten und nicht der normalen Produktion zugeführt wurden. Insgesamt erzielten die kriminellen Manager mit den in Eigenregie in der Zhengzhou-Fabrik hergestellten Apple-Smartphones knapp 43 Millionen US-Dollar.

Somit müssen in den drei Jahren eine Vielzahl von illegalen iPhone-Geräten in den Foxconn-Werken hergestellt worden sein. Warum Apple allerdings erst aufgrund eines Tipps von einem Foxconn-Vertrauten auf den Handelsring aufmerksam wurde, ist bislang unklar. Zwar wurden die Geräte direkt an Endkunden verkauft, jedoch ist aktuell nicht davon auszugehen, dass den Käufern der illegal produzierten iPhones bewusst war, dass es sich nicht um ein Original Apple-Produkt handelt. Durch die Ausschuss-Bauteile ist es zudem wahrscheinlich, dass die Lebensdauer solch eines Gerätes wesentlich kürzer ist als es bei einem korrekt hergestellten Device der Fall ist. Somit dürfte das eine oder andere iPhone sicherlich in einem Apple-Store zur Reparatur gelandet sein.

Aktuell prüft der kalifornische Smartphonehersteller wie es zu solch einem Betrug kommen konnte. Der Apple-Zulieferer Foxconn schweigt und macht momentan keinerlei Angaben zu den Vorwürfen. Das taiwanische Unternehmen räumte lediglich ein, dass derzeit Ermittlungen laufen würden.

Apple fällt damit einem der größten Betrugsfälle, die jemals von einem Fertigungspartner begangen wurden, zum Opfer. Nie zuvor wurde jemals ein Fall mit solch einem Ausmaß bekannt. Nicht nur der immense Schaden, der hier für das US-amerikanische Unternehmen entstanden ist, auch die Dauer von drei Jahren ist erschreckend. Momentan ermittelt die Business Assurance & Audit (BA&A) im Namen von Apple. Somit bleibt lediglich abzuwarten, herauszufinden, wer alles beim Zulieferer Foxconn in den Vorfall involviert war.

