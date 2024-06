Werbung

Auch in diesem Jahr ist Montech mit einem Stand auf der Computex vertreten. Während es im letzten Jahr das King 95 und das Sky 2 zu sehen gab, werden 2024 die Nachfolge-Modelle ausgestellt. Gezeigt werden neben neuen Gehäusen aber auch ein Netzteil und eine mechanische 75-%-Tastatur.

Im vierten Quartal 2024 soll mit dem King 95 Ultra eine neue Version des beliebten King 95 erscheinen. Die auffällige, gewölbte Front bleibt erhalten. Zusätzlich werden nun jedoch Aluminium-Elemente verbaut. Aktuell steht der zu erwartende Preis noch nicht fest. Möglicherweise wird statt der Glas-Front euch eine Front aus Aluminium im Endprodukt genutzt.

Wer ein etwas günstigeres Gehäuse sucht, wird möglicherweise bei dem King 65 Pro fündig. Es verfügt über die gleichen Maße und Features wie das King 95 Ultra, verzichtet jedoch auf die abgerundete Front. Durch die einfachere Produktion ist hier ein vorläufiger Preis von 89,90 US-Dollar angedacht. Das King 65 Pro könnte in Deutschland somit um die 90 Euro kosten. Momentan hat sich Montech noch nicht festgelegt, ob man getöntes oder klares Glas nutzen möchte.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Im Test bei Hardwareluxx konnte letztes Jahr das Sky Two GX durchaus überzeugen. Auf der Computex 2024 wird nun das Sky 3 vorgestellt. Auch dieses Gehäuse verfügt über die gerundete Glas-Front. Direkt unter dem Glas-Element in der Front befinden sich zwei 80-mm-Lüfter, die die verbaute Grafikkarte effektiver kühlen sollen. Fans der Mesh-Front werden beim Sky 3 Performance fündig. Diese hat neben den drei verbauten 140mm Lüftern auch eine kleine Holzvertäfelung in der Front.

Mit der Honour-Selection startet Montech eine ganz neue Gehäuse-Serie. Zu sehen sind hier schon zwei Varianten des HS01: Silber und Schwarz. In den kompakten Gehäusen ist die Mainboard-Halterung baulich etwas zurückgesetzt. Dadurch können die Kabel verdeckt verlegt werden. Auch vermeidet man so Platzprobleme mit den Lüftern. In der Front des HS01 sind verschiebbare 120-mm-Lüfter verbaut. Für diese Serie werden rund 100 Euro fällig werden. Verfügbar sollen die HS01-Gehäuse ebenfalls ab dem vierten Quartal 2024 sein.

Passend zu den Gehäusen wird das Titan-PLA-Netzteil vorgestellt. Dieses ist titanium-zertifiziert und ATX 3.1 und PCIe 5.1 ready. Zum Angebot von Montech gehört hier auch eine 10-jährige Garantie. Zur Präsentation von Montech gehört in diesem Jahr auch die MKey PRO 75% Freedom. Die mechanische Tastatur wird demnächst von Hardwareluxx getestet.