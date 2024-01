Werbung

Auf der diesjährigen CES präsentiert Anker neue Produkte an einem eigenen Stand in Las Vegas. Los geht es mit dem eufy Clean X10 Omni. Der Wisch-Saugroboter verfügt über eine selbst entleerende Station mit 2,7 l Fassungsvermögen mit bakteriostatischem Staubbeutel. Mit dem MopMaster 2.0-System ausgestattet, entfernt der eufy Clean X10 Omni Flecken mit insgesamt einem Kilogramm Anpressdruck und zwei rotierenden Wischmopps. Das neue fünfeckige Mopp-Design sorgt laut Hersteller für mehr Reichweite und eine bessere Eckenreinigung. Er hat eine Reinigungskraft von 8.000 Pascal.

Die Selbstreinigung der Active Detangling Rollbürste soll auch für die Reinigung von Tierhaaren geeignet sein. Erkennt der Roboter eine Teppicherhöhung, heben sich die beiden Mopps selbstständig auf bis zu 1,2 cm an. Hindernisse umfährt der X10 Omni mit Hilfe des AI.See. In der Ladestation werden die Wischmopps im Wassertank gereinigt und mittels 45 ° warmer Luft selbstständig getrocknet. Der eufy Clean X10 Omni ist ab Februar 2024 für 799 Euro auf der eufy-Webseite und im Handel erhältlich.

Mit dem soundcore Boom 2 erscheint außerdem einer neuer tragbarer Lautsprecher. Zwei Lautsprecher und ein Subwoofer für tiefe Frequenzen erzeugen einen 60-W-Klang. Zwei LED-Leuchten leuchten zum Rhythmus der Musik. Die Spielzeit beträgt bis zu 17 Stunden. Der soundcore Boom 2 dient gleichzeitig als Power Bank. Das Gerät ist zudem für den Einsatz im Freien geeignet. Es verfügt über eine IPX7-Zertifizierung und ist schwimmfähig. Im Frühling 2024 ist der soundcore Boom 2 für 129,99 Euro auf der soundcore-Webseite und im Handel erhältlich.

Die kompakten Power Stations SOLIX C800 Plus und SOLIX C800 werden ebenfalls vorgestellt. Die SOLIX C800 Plus sorgt für Power und Licht gleichermaßen. Sie ist mit zwei LED-Camping-Lichtern sowie einem Stativ ausgestattet. Ein eigenes Fach verstaut das Licht nach Nutzung direkt unter dem Deckel und lädt es gleich wieder auf. Die Power Station speichert 768 Wj und verfügt über zehn Anschlüsse mit 1.200 W an Ausgangsleistung. Die SOLIX C800 Plus ist innerhalb von 58 Minuten vollständig aufgeladen. Zudem verfügt sie über einen 300-W-Solareingang.

Bei reichlich Sonne ist die C800 Plus mit dem passenden Solarpanel in unter drei Stunden wieder aufgeladen. Die SOLIX C800 verfügt über die exakt gleichen Spezifikationen, kommt aber ohne Camping-Lichter und Stativ. Ab März 2024 sind beide Power Stations auf der Anker SOLIX-Webseite und im Handel für 649 Euro beziehungsweise 699 Euro für die Plus-Version erhältlich.

Nach einer erfolgreichen Kickstarter-Kampagne, geht die Anker SOLIX F3800 in Serie. Die Power Station trägt einen 3,84 kWh großen Akku in sich und bringt 6.000 W. Mit ihrem modularen Aufbau lässt sich die externe Stromspeichermöglichkeit mit sechs Zusatz-Akkus auf bis zu 26,88 kWh erweitern. Die Anker SOLIX F3800 verfügt über einen ausziehbarem Griff und große Rädern. Sie kann in weniger als zwei Stunden über den 2.400 W Solareingang oder in eineinhalb Stunden über die Steckdose auf über 80 % aufgeladen werden. Die Anker SOLIX F3800 ist ab Frühling 2024 auf der Anker SOLIX-Webseite und im Handel verfügbar. Der Preis wird noch bekannt gegeben.

Der AnkerWork S600 Konferenz-Speaker ist mit einem neuronalen Netzwerk-Algorithmus und professionellen NPU-Chips ausgestattet. Laut Hersteller gewährleistet er eine herausragende Stimmerkennung auch in anspruchsvollen, lauten Umgebungen. Er kommt auch mit einer KI-Geräuschunterdrückung. Dank der hohen Rechenleistung aus der Datenanalyse von über 20.000 Räumen identifiziert er präzise mehr als 3.300 verschiedene Geräusche und eliminiert sie effektiv mit Hilfe von KI. Die 15 W Qi-2.0-Ladefläche mit magnetischer Schnellladetechnologie ermöglicht kabelloses Laden. Er hat 5 W Ausgangsleistung, 360-°-Klang und zwei Radiatoren. Der AnkerWork S600 ist ab Frühling 2024 für 179,99 Euro auf der AnkerWork-Webseite und im Handel erhältlich.