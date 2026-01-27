Werbung

Die US-Regierung plant laut einem Bericht von Pro Publica künftig verstärkt beim Verfassen von Regulierungen auf künstliche Intelligenz zu setzen. Nach Angaben aus dem US-Verkehrsministerium soll unter anderem Google Gemini etwa für die Ausarbeitung neuer Vorschriften genutzt werden. Ziel soll dabei sein, Regelwerke schneller zu erstellen und interne Abläufe im Ministerium zu beschleunigen. Die Initiative wurde Mitarbeitern zuletzt im Rahmen einer Präsentation vorgestellt, in der die technischen Möglichkeiten der KI zur automatisierten Textgenerierung im Mittelpunkt standen.

Kern der Planung ist der Einsatz eines Systems, das in der Lage sein soll, aus Stichworten und thematischen Vorgaben vollständige Entwürfe für regulatorische Dokumente zu erzeugen. Dabei nutzt die KI statistische Sprachmodelle, die auf umfangreichen Textkorpora trainiert wurden und innerhalb kurzer Zeit formal strukturierte Texte generieren können. Nach Darstellung der Verantwortlichen soll es möglich sein, erste Regelentwürfe innerhalb von Minuten zu erstellen, während menschliche Mitarbeiter die Rolle der Prüfung, Korrektur und formalen Freigabe übernehmen.

Die angestrebte technische Eigenschaft des Systems ist vor allem Geschwindigkeit. Während klassische Regelungsverfahren häufig Monate oder Jahre in Anspruch nehmen, soll die KI-gestützte Erstellung den Zeitraum bis zu einem prüffähigen Entwurf auf etwa 30 Tage verkürzen. Die eigentliche Texterstellung durch das Modell soll dabei nur einen Bruchteil der Zeit beanspruchen. Das System wird insofern als Werkzeug verstanden, das einen Großteil standardisierter Textbestandteile wie Begründungen, Zusammenfassungen und formale Einleitungen automatisch erzeugen kann.

Kritik innerhalb der Behörde richtet sich weniger gegen die Technologie selbst als gegen ihren vorgesehenen Einsatzbereich. Verkehrsregulierungen betreffen etwa komplexe technische Systeme wie Flugzeuge, Pipelines oder Güterzüge und erfordern detaillierte Kenntnisse physikalischer, rechtlicher und organisatorischer Zusammenhänge. Skeptiker bezweifeln, dass ein KI-System ohne eigenes Fachverständnis diese Anforderungen zuverlässig abbilden kann, selbst wenn es große Textmengen schnell verarbeiten und reproduzieren kann. Befürworter verweisen dagegen auf die Entlastung der Verwaltung. Die KI soll vor allem repetitive und formalisierte Schreibarbeiten übernehmen und damit Kapazitäten freisetzen.

Der Vorstoß des Verkehrsministeriums ist Teil einer breiteren Strategie der US-Regierung, KI-Technologien systematisch in Behörden einzuführen. Während andere Behörden die Systeme bislang vor allem zur Datenanalyse, Übersetzung oder Kategorisierung von Stellungnahmen nutzen, geht der Ansatz im Verkehrsministerium deutlich weiter. Ob sich die technischen Vorteile der schnellen Textgenerierung mit den hohen Anforderungen an Sicherheit, Nachvollziehbarkeit und rechtliche Belastbarkeit vereinbaren lassen, dürfte sich erst im praktischen Einsatz zeigen.