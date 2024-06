Werbung

Juristisch durchgesetzte DNS-Sperren gegen Provider verpuffen meist in der Bedeutungslosigkeit. Nutzer, die versiert genug sind, umschiffen diese Sperren einfach durch die Verwendung anderer DNS-Server, um an die betroffenen Webseiteninhalte heranzukommen. Konsequenter ist daher ein Ansatz, der auch alternative DNS-Anbieter mit umfasst.

Das sah auch ein französisches Gericht so und hat Google, Cloudflare und Cisco angewiesen, ihre DNS-Server entsprechend zu manipulieren. Konkret ging es in der Entscheidung um 117 Domain-Namen, zu denen die Betreiber die Anfragen nicht mehr in IP-Adressen auflösen dürfen.

Die Vorgeschichte zu dem Urteil begann 2023. Damals zog Canal+ in Frankreich vor Gericht, um gegen raubkopierte Sport-Streaming-Seiten wie Footybite.co, Streamcheck.link, SportBay.sx, TVFutbol.info und Catchystream.com vorzugehen. Wie ähnliche Sender mit lukrativen Sportrechten, die es zu verwerten gilt, hat auch Canal+ eine Teilmenge von Zuschauern, die es vorziehen, von Piratenquellen zu konsumieren, die viel weniger oder sogar gar nichts verlangen.

Der Sender behauptete, dass die Nutzer lokaler Internetanbieter über ihre Dienste auf die Piratenseiten zugriffen und forderte die Internetanbieter dazu auf, dies zu unterbinden. Die Entscheidung fiel zugunsten von Canal+ aus, die Internetanbieter wurden verpflichtet, technische Maßnahmen zu ergreifen. Als Reaktion darauf änderten allerdings auch immer mehr versierte Internetnutzer ihre DNS-Einstellungen und umgingen so die Sperren der Anbieter.

Zu beachten ist allerdings, dass die Rechtsprechung in Frankreich auf spezielle Gesetze zurückgreifen kann, die das Sperren von Websites und ähnliche Maßnahmen zur Bekämpfung der Piraterie bereits vorsehen. Auch in verschiedenen anderen Regionen gehen Gerichte seit einiger Zeit immer häufiger dazu über, DNS-Sperren zu verhängen, um so den Zugang zu bestimmten Inhalten zu erschweren.