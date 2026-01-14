Werbung
Die CES ist gerade zu Ende gegangen und schon bereiten wir uns auf die nächste Messe vor: Die diesjährige Integrated Systems Europe oder kurz ISE 2026 in Barcelona. Dabei handelt es sich um eine Veranstaltung, bei der die Themen Audio, Beleuchtung, Broadcast, digitale Werbung, digitale Infrastruktur und vieles mehr im Mittelpunkt stehen. Hardwareluxx wird auch hier wieder vertreten sein und Sie über alle Neuigkeiten auf dieser Messe auf dem Laufenden halten.
Auf der ISE 2026 wird die Nimbus Alliance auch ihre Awards vergeben. Mit zur Nimbus Alliance gehören XX/Pro aus Deutschland, Edge9 aus Italien und Pronetic aus Spanien. Während der Veranstaltung werden wir nach den besten und interessantesten Innovationen suchen und diese mit einem Nimbus Innovation Awards Digital Collaboration Edition 2026 Award auszeichnen.
In diesen Kategorien werden Preise verliehen:
- Beste Professional Audio Innovation
- Beste Professional Video & Display Innovation
- Beste AV Experience Innovation
- Beste Digital Signage Innovation
- Beste Collaboration Hardware Innovation
- Beste Collaboration Software Innovation
- Beste Collaboration Management Innovation
- Beste Collaboration AI Innovation
- Beste Collaboration Cybersecurity Innovation
- Beste Hybrid Work Experience Innovation
- Beste AV über IP Hardware Innovation
- Beste AV über IP Interoperability Innovation
- Beste Professional AV Sustainability Innovation
- Beste Professional AV Gesamt-Innovation
Unternehmen, die teilnehmen möchten, können sich über diese Webseite anmelden.