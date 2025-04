Werbung

In einer ersten Runde der European Hardware Awards haben wir in den vergangenen Tagen und Wochen in mehr als 61 Kategorien die besten Produkte nominiert. Daraus wurde eine Liste erstellt, woraus wir mittels Punktvergabe den jeweiligen Gewinner ermittelt haben. Dies erste Runde ist nun abgeschlossen und wir wollen unsere Leser darüber informieren, wer die nominierten Hersteller und Produkte sind, die ins Finale gekommen sind.

In der ersten Runde haben alle beteiligten Redaktionen ihre Favoriten in den Kategorien genannt. Aus diesen wurde eine Liste aller Finalisten erstellt. In einer zweiten Runde werden alle Redaktionen nun ihre Punkte vergeben.

Die alljährliche Vergabe der European Hardware Awards kommt mit folgenden EHA-Mitgliedern zu Stande: Neben Hardwareluxx aus Deutschland gehören zur EHA KitGuru aus Großbritannien, IO-Tech aus Finnland, PurePC aus Polen, Lab501 aus Rumänien, Geeknetic aus Spanien, Hardware Upgrade aus Italien und Technology Insider aus den Niederlanden sowie Cowcotland aus Frankreich. Zusammengenommen kommen diese Publikationen mit 100 Journalisten auf mehrere Dutzend Tests pro Monat und beeinflussen damit die Kaufentscheidung von mehr als 20 Millionen Lesern.

An dieser Stelle sei auch noch einmal an die Hardwareluxx Hardware-Umfrage 2025 verwiesen, die noch bis zum 28.April läuft und bei der es eine von drei Radeon RX 9070 XT von Sapphire zu gewinnen gibt.

Im Rahmen der EHA-Award-Vergabe auf der Computex werden wir am 19. Mai 2025 die Gewinner bekanntgeben.

1. Bester Desktop-Prozessor:

AMD Ryzen 7 9700X

AMD Ryzen 7 9800X3D

AMD Ryzen 9 9950X3D

Intel Core Ultra 9 285K

2. Bester Notebook-Prozessor:

AMD Ryzen 9 8945HS

AMD Ryzen 9 9955HX3D

AMD Ryzen AI 9 HX 370

AMD Ryzen AI Max+ 395

AMD Ryzen Al Max 385

Intel Core i9-14900HX

Intel Core Ultra 7 258V

Intel Core Ultra 9 285HX

Intel Core Ultra 9 288V

3. Bester Smartphone-SoC:

Apple A18

Apple A18 Pro

Google Tensor G4

MediaTek Dimensity 9400

Snapdragon 8 Elite

4. Bestes ATX- und Micro-ATX-Mainboard für AMD:

ASRock X870E NOVA WIFI

ASRock X870E Taichi

ASUS ProArt X870E-CREATOR WIFI

ASUS ROG CROSSHAIR X870E HERO

ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi

GIGABYTE X870 AORUS ELITE WIFI7

GIGABYTE X870E Aorus Master

GIGABYTE X870E AORUS Xtreme AI Top

MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI

MSI MEG X870E Godlike

MSI MPG X870E Carbon WiFi

5. Bestes ATX- und Micro-ATX-Mainboard für Intel:

ASUS ROG Maximus Z890 APEX

ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO

GIGABYTE Z890 AORUS Xtreme AI Top

MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI

MSI MEG Z890 ACE

MSI MPG Z890 Carbon WiFi

6. Bestes Mini-ITX-Mainboard für AMD:

ASUS ROG STRIX B850-I GAMING WIFI

ASUS ROG Strix X870-I Gaming WIFI

GIGABYTE X870I AORUS PRO ICE

7. Bestes Mini-ITX-Mainboard für Intel:

ASRock Z890I Nova WiFi

ASUS ROG Strix B860-I

ASUS ROG STRIX Z890-I GAMING WIFI

MSI MPG Z890I Edge TI WIFI

8. Beste Speicherserie:

CORSAIR Dominator Titanium RGB

CORSAIR VENGEANCE DDR5 CUDIMM

CORSAIR VENGEANCE RGB

G.SKILL Trident Z5

G.SKILL Trident Z5 CK

Kingston Fury Renegade CUDIMM

Kingston Fury Renegade Limited Edition

Klevv CRAS V RGB

Patriot Viper XTREME 5

XPG Lancer RGB

9. Beste Desktop-GPU:

AMD Radeon RX 9070

AMD Radeon RX 9070 XT

NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA GeForce RTX 5090

10. Beste Notebook-GPU:

AMD Radeon 8060S

NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU

NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU

NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU

NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU

NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU

NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU

NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU

11. Beste Grafikkarte mit AMD-GPU:

ASROCK AMD Radeon RX 9070 XT Taichi

ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 OC

ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC Edition

GIGABYTE RX 9070 XT GAMING OC

PowerColor AMD Radeon RX 9070 XT Hellhound

PowerColor AMD Radeon RX 9070 XT Red Devil

Sapphire NITRO+ AMD Radeon RX 9070 XT

12. Beste Grafikkarte mit NVIDIA-GPU:

ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 OC Edition

ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 OC Edition

MSI GeForce RTX 5080 Vanguard SOC

MSI GeForce RTX 5090 32G SUPRIM LIQUID OC

MSI GeForce RTX 5090 32G SUPRIM LIQUID SOC

MSI GeForce RTX 5090 Suprim SOC

NVIDIA GeForce RTX 5090 FE

ZOTAC GAMING GeForce RTX 5080 AMP Extreme INFINITY

13. Bester Gaming-Monitor:

Acer Predator Z57

ASRock PG27QFT2A

ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM

ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP

GIGABYTE AORUS FO27Q3

MSI MPG 271QRX QD-OLED

MSI MPG 272URX QD-OLED

MSI MPG 321URX QD-OLED

MSI MPG 322URX QD-OLED

14. Bester professioneller Monitor:

AOC Graphic Pro U32U3CV

ASUS ProArt Display 5K PA27JCV

ASUS ProArt Display OLED PA32DC

ASUS ProArt Display OLED PA32UCDM

ASUS ProArt Display PA32UCXR

BenQ SW272Q

Lenovo ThinkVision P24Q-30

15. Bester CPU-Luftkühler:

ARCTIC Freezer 36

be quiet! Dark Rock 5

be quiet! Dark Rock Elite

be quiet! Dark Rock Pro 5

be quiet! Pure Rock Pro 3

DeepCool Assassin IV

ENDORFY Fortis 5 ARGB

Noctua NH-D15 G2

16. Bester CPU-Wasserkühler:

ARCTIC Liquid Freezer III

ASUS ROG RYUJIN III

be quiet! Light Loop

be quiet! Silent Loop 3

CORSAIR iCUE Link Titan

DeepCool Mystique

TRYX Panorama ARGB

17. Beste Custom-Wasserkühlung:

Alphacool

Corsair

EKWB

18. Beste Wärmeleitpaste und Wärmeleipad:

ARCTIC MX-6

be quiet! DC2 Pro

Polartherm X-10

Thermal Grizzly Duronaut

Thermal Grizzly Kryonaut

Thermal Grizzly KryoSheet

19. Beste Lüfterserie:

Alphacool Apex Stealth Metal

ARCTIC P12

ARCTIC P14 Max

be quiet! Light Wings LX

be quiet! Pure Wings 3

be quiet! Silent Wings Pro 4

CORSAIR iCUE LINK RX RGB

CORSAIR RS120 ARGB

Noctua NF-A14x25 G2 PWM

20. Beste Festplattenserie:

Seagate Exos X20

Seagate IronWolf

Seagate IronWolf Pro

Synology Plus Series

Toshiba MG11

Western Digital Gold

Western Digital Red Pro

Western Digital WD_BLACK

21. Beste SSD-Serie:

ADATA Legend 970 Pro

CORSAIR MP700 Elite

CORSAIR MP700 Pro SE

Crucial T705

Kingston KC3000

Kioxia EXCERIA PLUS G4

Samsung 9100 PRO

Samsung 990 PRO

22. Bestes NAS:

Asustor Flashstor 6 Gen 2

QNAP NASBook TBS-h574TX

QNAP TS-432X

QNAP TS-h1290FX

QNAP TVS-h674T

Synology DS1823XS+

Synology DS224+

23. Bestes externes Speichermedium:

ADATA SE920

CORSAIR EX400U

Kingston XS2000

KIOXIA EXCERIA PLUS

Netac ZX20L Portable SSD

Samsung T9 Portable SSD

24. Bestes ATX-Gehäuse:

Antec C7

ASUS ProArt PA602

be quiet! Dark Base Pro 901

be quiet! LIGHT BASE 900 FX

be quiet! Pure Base 501

CORSAIR 9000D RGB Airflow

CORSAIR FRAME 4000D

Fractal Design North XL

HAVN HS420

Lian Li Lancool III

Lian Li O11 Vision Compact

Sharkoon AK5M RGB

25. Bestes Micro-ATX- und ITX-Gehäuse:

DeepCool CH160

DeepCool CH170

Fractal Design ERA 2

Fractal Design Mood

Lian Li Dan A3

Phanteks Evolv Shift XT ARGB

Thermaltake TR100

26. Beste Netzteilserie:

ASRock Taichi TC

ASUS THOR

be quiet! Dark Power Pro 13

Enermax PlatiGemini

FSP MEGA TI

MSI MEG AI

Seasonic PRIME PX

Seasonic PRIME TX

27. Beste Gaming-Maus:

ASUS ROG Harpe Ace Extreme

CORSAIR M55

CORSAIR M75

ENDORFY LIV Plus Wireless

Genesis ZIRCON XIII

HATOR Quasar Ultra 8K

Logitech G Pro Superlight 2 DEX

Razer DeathAdder V3 Pro

Razer Viper V3 Pro

28. Beste Gaming-Tastatur:

ASUS Falchion RX Low Profile

ASUS ROG Azoth Extreme

ASUS ROG Falchion Ace HFX

Chilkey ND75 Barebone Edition

Cooler Master MK770

CORSAIR Gaming K70 MAX RGB

CORSAIR K65 Plus Wireless

CORSAIR K70 Pro TKL

Epomaker HE75 Mag

Logitech G915 X

Wooting 80HE

ZOOM75 Tiga

29. Bester Netzwerk-Router:

ASUS ROG Rapture GT-BE98

ASUS ZenWiFi BQ16

ASUS ZenWiFi BT10

AVM FRITZ!Box 5690 Pro

NETGEAR Nighthawk RS300

NETGEAR Nighthawk RS700S

NETGEAR Orbi 770

Netgear Orbi 970

TP-Link Archer BE800

TP-Link Archer GE800

30. Bester Gaming- und Office-Stuhl:

Boulies Master Series

CORSAIR TC500

CORSAIR TC500 Luxe

Fractal Design Refine

noblechairs DAWN

noblechairs EPIC

noblechairs HERO

Sharkoon OfficePal C40

31. Bestes Streaming-Equipment:

Elgato 4K X External Capture Card

Elgato Facecam MK2

Elgato Stream Deck +

Elgato Stream Deck Neo

G.Skill WigiDash

NZXT Capsule Elite

Razer Kraken V4 Pro

32. Bestes Gaming-Headset:

CORSAIR HS80 Max

CORSAIR VIRTUOSO MAX

CORSAIR Virtuoso Pro

Creative Zen Hybrid SXFI

Creative ZenHybrid Pro

ENDORFY Viro Plus USB

Logitech G ASTRO A50 X

Razer BlackShark V2 HyperSpeed

SteelSeries Arctis Nova 5

Steelseries Arctis Nova Pro Wireless

33. Beste Kopfhörerserie:

Drop+Grell OAE

Edifier Stax Spirit S5

Sonos Ace

Sony ULT Wear

Sony WH-1000XM5

34. Beste Inear-Kopfhörer:

Apple AirPods 4

Apple AirPods Pro 2

Creative Aurvana Ace 2

Creative Aurvana Ace Mimi

HUAWEI FreeBuds Pro 4

Nothing Ear

Sennheiser Momentum True Wireless Pro

Technics AZ100

35. Beste Lautsprecherserie:

Adam Audio D3V

Amazon Echo Studio

B&W 607 S3

Creative Pebble Nova

Edifier QR65

Teufel Stereo L2

36. Bester Mini-PC:

Apple Mac Studio

ARCTIC Senza Under Desk PC

ASUS NUC 15 Pro Plus

ECS Liva Z7 Plus

GEEKOM A6

GEEKOM A7

GEEKOM GT1 MEGA

MSI Cubi NUC 1M

37. Bestes Gaming-Desktop-System:

Acer Predator Orion 7000

CORSAIR One i500

Infomax Gamer Element Powered by MSI

Lenovo Legion Tower 7i Gen 10

Mad Gaming AMD Stage 4.4 X870

MSI MEG Trident X2

MSI MEG Vision X AI 2. gen

PCSpecialist Cortex Pro

38. Bestes Notebook:

Apple Macbook Air M4

ASUS Vivobook S15

ASUS Zenbook A14

ASUS Zenbook S 16

ASUS Zenbook S14

Lenovo Thinkpad 14S

Lenovo ThinkPad X1 Carbon

Lenovo ThinkPad X9 Aura Edition

Microsoft Surface Laptop 7

39. Bestes 2-in-1-System:

ASUS ProArt PZ13

ASUS ProArt Studiobook PX13

ASUS Zenbook Duo 2024

Lenovo Yoga 9 2-in-1

Microsoft Surface Pro

40. Bestes Gaming-Notebook:

ACER Predator Helios Neo 16

ASUS ROG Strix G16

ASUS ROG Strix Scar 18

GIGABYTE AORUS 17X

GIGABYTE AORUS Master 18

Lenovo Legion 9

MSI Raider A18 HX

MSI TITAN 18 HX

41. Bestes Creator-Notebook:

Apple MacBook Pro 16

Apple MacBook Pro M4 Pro

ASUS ProArt Studiobook Pro 16 OLED

GIGABYTE AORUS Master 18

HP Zbook Studio 16 inch G10

MSI Stealth A16 AI+

42. Beste Konsole:

Acer Nitro Blaze 11

ASUS ROG Ally X

Lenovo Legion Go 2

Lenovo Legion Go S

MSI Claw 8 AI+

Sony PlayStation 5 Pro

Valve Steam Deck OLED

43. Bestes Smartphone:

Apple iPhone 16 Pro

Apple iPhone 16 Pro Max

ASUS Zenfone 12 Ultra

Google Pixel 9 Pro XL

OnePlus 13

OPPO Find X8 Pro

Samsung Galaxy S25 Ultra

Xiaomi 15 Ultra

44. Bestes Wearable-Produkt:

HUAWEI Watch D2

HUAWEI Watch GT5

HUAWEI Watch GT5 Pro

HUAWEI Watch Ultimate

Samsung Galaxy Ring

Samsung Galaxy Watch Ultra

45. Bestes Smart-Home-Produkt:

Amazon Echo Show 15

Home Assistant

Netatmo Advance

46. Bester Preis/Leistungs-Prozessor:

AMD Ryzen 5 7500F

AMD Ryzen 5 9600X

AMD Ryzen 7 8700G

AMD Ryzen 7 9700X

Intel Core i5-12400F

Intel Core i5-14600K

Intel Core Ultra 5 245K

47. Beste Preis/Leistungs-GPU:

AMD Radeon RX 7600

AMD Radeon RX 9070

AMD Radeon RX 9070XT

Intel ARC B580

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA GeForce RTX 5070

48. Beste Preis/Leistungs-Komponente:

ARCTIC Freezer A36

ARCTIC Liquid Freezer III

ASRock B860 PRO-A WIFI

be quiet! Straight Power 12 Series

ENDORFY Supremo FM6 series

Gigabyte AMD B850M DS3H

Kingston KC3000

Kioxia EXCERIA PLUS G4

MSI B850 Tomahawk Max WiFi

MSI B860 Tomahawk WiFi

49. Beste Preis/Leistungs-Peripherie:

Chieftec Visio Air

Epomaker RT65

Hator Gravity TKL

Logitech G305

Logitech G502 HERO

SanDisk 2TB Extreme Portable SSD

Sharkoon Skiller SGK50 S2 PBT

Sharkoon Skiller SGK50 S3

50. Bestes Preis/Leistungs-Notebook:

Acer Nitro 16

ASUS Vivobook 15

ASUS VivoBook S 14

ASUS Zenbook 14 OLED UM3406

ERAZER Crawler E30e

Lenovo LOQ

Samsung Galaxy Book4 Edge

51. Bestes Preis/Leistungs-Komplettsystem:

Apple Mac Mini M4

GEEKOM A6

Lenovo LOQ Tower

52. Bestes Preis/Leistungs-Smartphone:

CMF Phone (1)

Google Pixel 8a

iPhone 16e

Nothing Phone (2a)

Nothing phone (3a) / Pro

POCO X7

POCO X7 Pro

53. Bester KI-Prozessor:

AMD Ryzen AI 9 HX 370

AMD Ryzen AI MAX+ 395

Intel Core Ultra 7 265V

Intel Core Ultra 9 288V

Snapdragon X Elite

54. Beste KI-GPU:

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA GeForce RTX 5090

55. Bestes KI-Notebook:

Acer Predator Helios 16 AI

Acer Swift 14 AI

ASUS ROG Flow Z13

ASUS Vivobook S 15 Copilot+

ASUS Zenbook A14

Lenovo Legion 9

Lenovo Thinkpad 14S

MSI Stealth A18 AI+

56. Bestes KI-Smartphone:

Apple iPhone 16 Pro Max

Google Pixel 9 Pro

Google Pixel 9 Pro XL

OPPO Find X8 Pro

Samsung Galaxy S25 Ultra

57. Bestes Gaming-Produkt:

AMD Ryzen 7 9800X3D

ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP

MSI GeForce RTX 5080 Vanguard SOC

Nerdytech Couchmaster Cycon3

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition

58. Bestes Overclocking-Produkt:

AMD Ryzen 7 9700X

AMD Ryzen 7 9800X3D

ASRock Z890 Taichi OCF

ASUS ROG Maximus Z890 APEX

Intel Core i5-14600K

Intel Core i9-14900K

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

Thermal Grizzly Conductonaut Extreme

Thermal Grizzly Delid-Die-Mate

59. Beste KI-Hardwarelösung:

AMD Ryzen AI MAX+ 395

ASUS Vivobook S14 (S5406) Copilot+ PC

GIGABYTE AI TOP 500

NVIDIA GeForce RTX 5090

Samsung Galaxy S25 Ultra

Snapdragon X Elite

60. Beste neue Technologie:

AMD FSR 4

ASUS NitroPath DRAM

NVIDIA DLSS 4

Samsung QD-OLED Y25

Wi-Fi 7

61. Produkt des Jahres: