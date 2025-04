Werbung

Unsere News und Tests zu Notebooks, Monitoren, Smartphones und PC-Komponenten aller Art dienen letztendlich dazu, Nutzer bei der Entscheidung zum Kauf zu helfen. Anwender fällen die Kaufentscheidung jedoch nicht nur auf Basis der hier präsentierten Informationen und Ergebnisse. Schlussendlich spielen auch zahlreiche andere Gründe eine Rolle.

Bei den genannten Produktkategorien sind verschiedene Faktoren für die Beurteilung wichtig. Mal kann das Design eine Rolle spielen, mal die Akkulaufzeit oder das Software-Angebot. Ein Faktor ist zudem, wie gut man sich in der jeweiligen Kategorie auskennt. Wer seinen Gaming-PC schon einmal selbst zusammengebaut hat, wird keine große Schwierigkeiten bei der Findung des richtigen Notebooks haben. Auf der anderen Seite muss dies nicht heißen, dass die Wahl des Smartphones sofort leicht fällt.

Wozu nutzen unsere Leser ihren PC oder Notebook genau? Welche Komponenten und Technologien interessieren sie im Hinblick auf eine baldige Neuanschaffung am meisten? Wie hoch ist das Budget, welches sie sich für ihre Neuanschaffungen setzen? Nach Monaten der eher schlechten Verfügbarkeit besteht dieses Problem aktuell weniger. Dafür sind die Preise teilweise deutlich gestiegen und es werden komplett neue Preispunkte besetzt. Will und kann man das Geld aktuell ausgeben? Wird die Hardware auch beruflich genutzt, bzw. kann auch im beruflichen Umfeld helfen?

Wir bitten unsere Leser um ein paar Minuten ihrer Zeit, um an der Umfrage teilzunehmen. Versucht die Angaben in der Umfrage bitte so ausführlich wie möglich zu machen. Die Arbeit soll sich aber auch lohnen und so verlosen wir unter allen Teilnehmern einen Gewinn!

Zu gewinnen gibt es eines von drei Modellen der Radeon RX 9070 XT von Sapphire. Dieses stammt aus der Pulse-, Pure- oder Nitro+-Serie. Die neue Radeon RX 9070 XT auf Basis der RDNA-4-Architektur überzeugt durch ihre Leistung, das VRAM-Angebot und ihre Effizienz. In der Umsetzung von Sapphire bieten die Karten eine herausragende, weil leise Kühlung und lassen auch in Sachen Ausstattung durch alle Serien kaum Wünsche offen.

Die Umfrage läuft bis zum Freitag, den 28. April 2025, 23:59 Uhr.

Im Rahmen der EHA-Award-Vergabe auf der Computex werden wir am 19. Mai 2025 die Daten dieser Umfrage in Teilen veröffentlichen.

Die alljährliche und große Umfrage bei uns ist ein Baustein aller beteiligten EHA-Mitglieder: Neben Hardwareluxx aus Deutschland gehören zur EHA KitGuru aus Großbritannien, IO-Tech aus Finnland, PurePC aus Polen, Lab501 aus Rumänien, Geeknetic aus Spanien, Hardware Upgrade aus Italien und Technology Insider aus den Niederlanden sowie Cowcotland aus Frankreich. Zusammengenommen kommen diese Publikationen mit 100 Journalisten auf mehrere Dutzend Tests pro Monat und beeinflussen damit die Kaufentscheidung von mehr als 20 Millionen Lesern.

Die Teilnahme von Mitarbeitern der teilnehmenden Firmen und der Hardwareluxx Media GmbH ist nicht erlaubt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Das gewonnene Produkt kann nicht ausgezahlt werden. Der Gewinner wird per Email benachrichtigt und erhält die Ware im Anschluss zugesendet. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Bei mehreren korrekten Antworten entscheidet das Los. Die Emailadressen werden zu keinem weiteren Zweck als der Kontaktaufnahme für dieses Gewinnspiel genutzt und im Anschluss gelöscht.