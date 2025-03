Werbung

Wir gehen in die erste Runde auf dem Weg zur den European Hardware Awards 2025 und können an der Stelle bereits vermelden, dass die jeweiligen Sieger am 19. Mai 2025, zur Computex, auf einem Event im Courtyard by Marriott Hotel, Nangang, Taipei, verkündet werden. Die European Hardware Awards werden von der European Hardware Association (EHA) vergeben, zu der auch Hardwareluxx gehört. Neun Publikationen aus Europa haben sich hier zusammengetan. Dies sind:

Hardwareluxx (Deutschland)

Geeknetic (Spanien)

KitGuru (Großbritannien)

Cowcotland (Frankreich)

PurePC (Polen)

IO-Tech (Finnland)

Hardware Upgrade (Italien)

Technology Insider (Niederlande)

Lab501 (Rumanien)

Zusammengenommen kommen diese Publikationen mit 100 Journalisten auf mehrere Dutzend Tests pro Monat und beeinflussen damit die Kaufentscheidung von mehr als 20 Millionen Lesern.

Hersteller, die auch die Computex in diesem Jahr besuchen, können sich an dieser Stelle für die Veranstaltung der EHA anmelden.

Wir werden – genau wie die Kollegen aus den anderen Ländern – in den kommenden Tagen die Nominierungen in den Kategorien vornehmen. Daraus wird eine gesamteuropäische Liste der nominierten Produkte erstellt, mit der es an die Punktevergabe geht. Nach dieser steht dann der Sieger aus der jeweiligen Kategorie fest.

Vergeben und verkündet werden die Gewinner in den folgenden Kategorien: