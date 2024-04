Werbung

In den letzten Jahren hat sich NZXT nicht nur im Bereich der Gehäuse, Eingabegeräte und Kühlsysteme einen Namen gemacht, sondern auch im Segment der Komplett-PCs, wo man inzwischen ebenfalls ein breites Angebot an vorkonfigurierten Systemen anbietet. Alternativ erlaubt man auch eine umfangreiche eigene Konfiguration, die man dann in München für seine Kunden sauber zusammenbaut und installiert. Mit dem NZXT Player: Three Prime konnten wir uns Ende März selbst ein Bild von einem solchen System machen und ein absolutes High-End-Modell der aktuellen Baureihe ausführlich auf den Prüfstand stellen.

Die Player-Familie umfasst zunächst drei verschiedene Basismodelle, die mit unterschiedlich leistungsstarken Komponenten ausgerüstet sind und sich somit an unterschiedliche Geldbeutel richten. Während der NZXT Player: One mit einem Intel Core i5 und einer NVIDIA GeForce RTX 4060 zu einem Preis ab etwa 1.000 Euro startet, bietet der NZXT Player: Two mindestens eine NVIDIA GeForce RTX 4070 Super sowie einen AMD-Ryzen-5-Prozessor für etwa 500 Euro mehr. Der NZXT Player: Three stellt die High-End-Option ab etwa 2.400 Euro dar, die sich mitunter den schnellsten und teuersten Komponenten bestückten lässt.

Von allen drei Serien gibt es obendrein eine Prime-Variante mit weiteren Extras. Dazu gehören ein auffälligeres Gehäuse, die Option auf etwas schnellere Komponenten oder leistungsstärkere Kühlsysteme.

Natürlich setzt NZXT überwiegend auf hauseigene Komponenten, die bei den Gehäusen der H5-, H7- und H9-Reihe starten oder die typischen Kraken-AiOs abdecken. Alle Systeme lassen sich mit Zusatzprodukten wie einem Monitor, eigenen NZXT-Eingabegeräten oder einem Headsethalter für den Schreibtisch bestellen. Auf Wunsch bietet man über einen Konfigurator noch mehr Möglichkeiten zur Individualisierung.

High-End-System gewinnen

Unsere Leser haben nun die Möglichkeit, unsere Testkonfiguration des NZXT Player: Three Prime zu gewinnen und damit eines der schnellsten Systeme überhaupt. Der High-End-Gamer wird von einem Intel Core i9-14900KF mit 24 Kernen und einer MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio befeuert. Damit lassen sich selbst die anspruchsvollsten Grafikkracher in den höchsten Auflösungen und Qualitätseinstellungen problemlos spielen. Dazu gibt es insgesamt 64 GB DDR5-Arbeitsspeicher mit 5.600 MHz und gleich zwei 2-TB-SSDs mit PCI-Express-Anbindung von WD.

Mit Strom versorgt wird all dies von einem 1.000 W starken Focus-Netzteil von Seasonic, während für die Kühlung der Hardware zum einen vom massiven Custom-Kühler auf der Grafikkarte, zum anderen von einer NZXT-All-In-One-Wasserkühlung. Schick zur Schau gestellt wird die Hardware im NZXT H9 Elite, dem aktuellen Showgehäuse des Herstellers.

Fast 4.500 Euro müssen dafür derzeit über den virtuellen Ladentresen geschoben werden. Ein freudiger Hardwareluxx-Leser kann den Gaming-Boliden nun mit etwas Glück gewinnen!

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, muss lediglich das unten stehendende Formular ausgefüllt und die Gewinnspielfrage richtig beantwortet werden. Das Gewinnspiel läuft bis zum 19.05.2024, 23:59 Uhr. Unter allen korrekten Einsendungen wird dann ca. eine Woche später den Gewinner auslosen.