Auch in der Woche nach unserer Design-Umstellung der Webseite gingen auf Hardwareluxx.de natürlich wieder zahlreiche spannende Artikel online. Highlight der Woche war natürlich der Start der neuen Ryzen-7000-Prozessoren von AMD, aber auch zum Ryzen Threadripper PRO 5975WX. Das Lian Li LANCOOL III stand in diesen Tagen ebenso auf dem Prüfprogramm wie die Crucial P3 Plus oder das Medion Erazer Major X10 mit Intels dedizierter Arc-Grafik. Ansonsten hatten wir FIFA 23 und ReturntoMonkey Island angespielt.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Donnerstag, 22.09.2022: Lian Li LANCOOL III im Test

Mit dem LANCOOL III bietet Lian Li einen Midi-Tower an, der bei Kühlleistung und Modularität ganz vorn mitspielen soll. Dabei nutzt man aber auch elegante Lösungen wie große Aluminiumelemente, die als Türöffner für die beiden Glasseitenteile fungieren... [weiterlesen]

Freitag, 23.09.2022: Return to Monkey Island angespielt

Mit Return to Monkey Island kehrt eine alte Videospielklassiker-Reihe zurück auf moderne PC-, Mac- und Konsolen-Generationen (Nintendo Switch). Beim aktuellen Titel des Franchises war wieder der Monkey-Island-Erfinder Ron Gilbert federführend am Werk, was insbesondere alteingesessene Fans der ersten beiden Spiele freut. Reichlich Kritik gab es im Vorfeld jedoch auch, da sich die Macher vom insgesamt sechsten Monkey-Island-Teil für einen modernen Darstellungsstil entschieden haben und auf eine Pixelgrafik verzichten. Ob das Spiel seinem Namen gerecht wird und wie es um die Optik von Return to Monkey Island steht, klären wir in diesem Hardwareluxx-Angespielt... [weiterlesen]

Freitag, 23.09.2022: Notebooks mit GeForce RTX im Angebot

Wie lässt es sich besser in ein neues Schul- oder Uni-Jahr starten, als mit einem neuen Notebook? Die handlichen Begleiter sind längst unverzichtbar im Alltag geworden und helfen dabei, Unterrichtsstunden oder Vorlesungen bestens zu protokollieren, über das Thema hinaus weitere Informationen zu recherchieren oder möglichst effizient am Online-Unterricht teilzunehmen. Gleichzeitig bieten aktuelle Notebooks mit NVIDIAs RTX-Grafik der 3000er-Reihe viel Potential zur Zerstreuung, denn auch schlanke Allround-Notebooks erreichen heutzutage eine rundum überzeugende Gaming-Leistung. So überzeugen aktuelle Geräte im Preisbereich von etwa 700 bis 1.200 Euro nicht nur im Hörsaal, sondern auch beim Gaming... [weiterlesen]

Sonntag, 25.09.2022: Ryzen Threadripper PRO 5975WX in der Lenovo Thinkstation P620 im Test

Die bereits vor einiger Zeit vorgestellten Ryzen-Threadripper-Pro-5000-WX-Prozessoren waren über lange Zeit exklusiv in der Thinkstation P620 von Lenovo verbaut. Inzwischen sind die Prozessoren auch im OEM- und Einzelhandel angekommen und können von Jedermann erstanden werden. Wir haben uns die eben erwähnte Thinkstation P620 mit Ryzen Threadripper PRO 5975WX einmal genauer angeschaut... [weiterlesen]

Montag, 26.09.2022: Ryzen 9 7950X und Ryzen 7 7700X im Test

Heute ist es soweit. Mit dem Ryzen 9 7950X und dem Ryzen 7 7700X schauen wir uns die ersten beiden Vertreter der Ryzen-7000-Serie an. Zen-4-Architektur, neue Fertigung, neues CPU-Package, neuer Sockel, DDR5, PCI-Express 5.0 – die Neuerungen rund um AMDs Plattform sind vielfältig. Entsprechend werden wir uns jedem der Themen auch ausgiebig auf den nun folgenden Seiten widmen... [weiterlesen]

Mittwoch, 28.09.2022: Crucial P3 Plus im Test

Nachdem wir mit der Crucial P3 eine aktuelle QLC-SSD mit PCIe3-Interface getestet haben, folgt mit der P3 Plus direkt das nächste Review der neuesten SSD-Generation von Crucial. Die Unterschiede sind dabei gering, sodass anders als noch beim Wechsel von P5 zu P5 Plus im Grunde die selbe Hardware verwendet wird und das Upgrade vorrangig durch die verbesserte Firmware erreicht wird. Ob dies die P3 Plus zu einer ernstzunehmenden Konkurrenz macht, wollen wir mit Hilfe unseres Testparcours untersuchen... [weiterlesen]

Donnerstag, 29.09.2022: Medion Erazer Major X10 im Test

Das Medion Erazer Major X10 stellt ein interessantes Gesamtpakt dar. So bietet es mit der Intel Arc A730M als eines der ersten Notebooks überhaupt, nicht nur Intels neuen, dedizierten Grafikchip, sondern kann außerdem mit einem schnellen Alder-Lake-Prozessor, üppigen 32 GB RAM und einer 1 TB fassenden PCI-Express-SSD aufwarten. Zur weiteren Ausstattung zählen ein 16 Zoll großer Bildschirm mit QHD+-Auflösung und schnellen 165 Hz, aber auch ein RGB-Beleuchtungssystem und eine Reihe moderner Schnittstellen. Wie sich der rund 1.700 Euro teure Gaming-Bolide im Spielealltag schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Test auf den nachfolgenden Seiten... [weiterlesen]

Freitag, 30.09.2022: FIFA 23 angespielt

Mit FIFA 23 veröffentlicht Electronic Arts den letzten Teil des Franchises. Wie die Spieleschmiede im Mai 2022 bekannt gab, gehen FIFA und EA in Zukunft getrennte Wege. Dies bedeutet allerdings nicht das Ende der Fußballsimulation, das Franchise wird in EA Sports FC umbenannt. Ob der letzte Teil ein würdiges Ende der seit 1993 bestehenden Serie darstellt, klären wir in diesem Angespielt... [weiterlesen]