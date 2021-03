Das sind die Gewinner des CoD-PCs und der Storage-Produkte von WD_BLACK

Mitte Februar starteten wir gemeinsam mit WD_BLACK und Activision ein Spezial zu den neusten Storage-Produkten des Herstellers, die allesamt für "Call of Duty"-Fans entwickelt wurden. Darin konnten unsere Leser nicht nur mehr über die WD_BLACK SN850 und WD_BLACK P50 erfahren, sondern außerdem einen passenden Spiele-PC sowie zahlreiche weitere interessante Preise gewinnen.



Hierfür war jedoch Kreativität gefragt, denn gesucht wurden spannende Konzepte, um aus dem "Call of Duty"-PC in der Preisklasse von rund 2.500 Euro eine individuelle Battlestation zu machen. Gefragt waren also überwiegend Modding-Skills, denn die Änderungen werden später vom Gewinner tatsächlich in die Realität umgesetzt. Aus der Konzept-Idee soll der persönliche "Call of Duty"-PC binnen vier Wochen nach Erhalt der Community präsentiert werden.

In den letzten Wochen erreichten uns dafür zahlreiche Leser-Zuschriften. Über 400 Bewerber warfen all ihren Gehirnschmalz zusammen, um am Ende die Hersteller-Jury von sich zu überzeugen. Herausgekommen sind mehrere Dutzend tolle Ideen – doch am Ende schafften es nur zehn Bewerber in die Gewinn-Region und nur ein Sieger konnte den "Call of Duty"-PC für sich ergattern. Nun haben sich WD_BLACK und Activision für einen Sieger entschieden.

Die Gewinner stehen fest!

Unser Forennutzer "legendMOD" konnte die beiden Sponsoren für sich überzeugen. Der gelernte Elektroniker schraubt schon seit vielen Jahren eigene Rechner zusammen und stattet diese teilweise mit aufwendigen Custom-Wasserkühlungen aus, wofür er sogar eine eigene Werkstatt mit Tischkreissäge, Standbohrmaschinen und Oberfräser eingerichtet hat. Außerdem gehören bei ihm ein eigener 3D-Drucker, ein Plotter und eine Lötstation zur Grundausstattung.

Für seinen favorisierten "Call of Duty"-PC plant er zahlreiche Umbauten, die vor allem die Optik betreffen. So hat er vor, das Gehäuse optisch an das der WD_BLACK P50 anzupassen. Hierfür sollen profilierte Abdeckungen aus Holz oder Aluminium zum Einsatz kommen, wobei die Seitenwände und der Deckel an das Design der SSDs angelehnt sind. Auch mit Acrylfolien will er arbeiten und der Zusammenstellung eine All-In-One-Wasserkühlung verpassen, wobei er sogar darüber nachdenkt, im Nachgang der Aktion auf eine Custom-Wasserkühlung umzuschwenken. Er wird seine Projekt-Idee umsetzen dürfen.

Aber auch "axrinas", "DaaTom", "Dark_angel", "djrobinison" und "Yargen" sowie viele weitere Nutzer aus dem Hardwareluxx-Forum schafften es in die Endauswahl und werden daher mit einem der zahlreichen Storage-Paketen prämiert.

Wir gratulieren allen Gewinnern recht herzlich!

Die Gewinner der WD- und Activision-Aktion Platz Teilnehmer 1 legendMOD 2 Yargen 3 fk55 4 djrobinson 5 Tremendous 6 ohkrapp 7 Schindluder 8 Dark_angel 9 DaaTom 10 axrinas

Das Call-of-Duty-PC:

Gehäuse: NZXT H510i / H510 Elite

CPU: AMD Ryzen 5 5600x

Grafikkarte: NVIDIA GeForce RTX 3080 Founders Edition

RAM: 2x 8 GB DDR 3600

Storage: WD_BLACK SN850 NVMe SSD

Wasserkühlung: NZXT Kraken Z63

Netzteil: NZXT C750

Alle Gewinne in der Übersicht: