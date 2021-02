Gewinnt zusammen mit WD_BLACK den ultimativen Call-of-Duty-PC und coole Storage-Produkte

Advertorial / Anzeige:

Call of Duty: Black Ops Cold War ist aktuell eines der beliebtesten Spiele am Markt und sieht mit leistungsstarker Hardware richtig gut aus. Damit die neusten Spieledaten schnell geladen werden, gibt es eine Kooperation zwischen Activision und den Storage-Experten von WD_BLACK, einer Western Digital Marke. So gibt es Speicherprodukte im coolen Call of Duty-Design inklusive Call of Duty-Punkte, mit denen sich Skins, Waffenbaupläne und viele weitere Zusatzinhalte freischalten lassen. Pünktlich zum Mid-Season Update von Call of Duty: Black Ops Cold War verlosen wir gemeinsam mit WD_BLACK und Activision einen komplett ausgestatteten NZXT BLD Gaming PC mit einer NVIDIA GeForce RTX 3080 Founders Edition sowie viele weitere coole Storage-Produkte von WD_BLACK.

WD_BLACK bietet eine ganze Reihe an internen und externen SSDs und Festplatten, die auf Call of Duty: Back Ops Cold War abgestimmt wurden und nicht nur eine exzellente Leistung an den Tag legen, sondern auch mit bis zu 2.400 Call of Duty-Punkten zu den Kunden kommen. So gibt es nicht nur ein Upgrade für das Storage-System, sondern auch die Möglichkeit, die Points in einen Battle Pass zu investieren, der mit zahlreichen Bonusinhalten glänzt. So gewinnt man an zwei Fronten.

Call of Duty: Black Ops Cold War thematisiert eine packende Verschwörung auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges in den 80er Jahren. In der fiktiven Story der Kampagne müssen die Spieler ein Komplott vereiteln, das jahrzehntelang geplant wurde. Es droht, das globale Machtgefüge ins Wanken zu bringen und den Lauf der Geschichte für immer zu verändern. Das Spiel bietet die nächste Generation des Online-Multiplayer-Kampfes mit einem Arsenal an Waffen und Ausrüstung aus der Zeit des Kalten Krieges auf einer Vielzahl verschiedener Maps und Modi.

In einem Test haben wir bereits einen Blick auf die technische Seite von Call of Duty: Black Ops Cold War geworfen. Die aktuellen Grafikkarten mussten beweisen, wie schnell sie in den verschiedenen Qualitätseinstellungen sind. Zusätzlich haben wir ein Auge auf die Raytracing- und DLSS-Performance geworfen.

WD_BLACK P50 Game Drive SSD Call of Duty Special Edition

Als schneller externer Speicher bietet sich die Special Edition der bekannten WD_BLACK P50 an. Diese externe SSD wird via USB 3.2 Gen2x2 Typ C angebunden, sodass Übertragungsraten von bis zu 2.000 MB/s erreicht werden. Damit ist das externe Laufwerk schneller, als die meisten intern verbauten Flash-Speicher. Call of Duty: Black Ops Cold War direkt von der P50 zu starten, ist damit problemlos möglich. Das ohnehin schon ansprechende Case im Industrial-Design besitzt zusätzlich eine schicke Lasergravur, die einen, im Kalten Krieg verwendeten Magnetspeicher zeigt.

Die WD_BLACK P50 Game Drive SSD Call of Duty Special Edition ist voll kompatibel mit den neuen Spielekonsolen, sodass sie ideal geeignet ist, um die eigene Spielesammlung mitzunehmen. Der Garantie-Zeitraum beläuft sich auf 5 Jahre, was sehr großzügig gewählt ist. Zusätzlich gibt es bei diesem Laufwerk 2.400 Call of Duty-Punkte.

WD_BLACK SN850 NVMe SSD Call of Duty Special Edition

Die WD_BLACK SN850 NVMe SSD Call of Duty Special Edition ist die absolute High-End-SSD aus dem Hause WD_BLACK und konnte in unserem Test überzeugen. Die interne SSD im M.2-Format gehört dank PCIe Gen4 aktuell zu den schnellsten Laufwerken am Markt und bietet Transferraten von bis zu 7.000 MB/s. So sind auch größte Datenmengen schnell übertragen. Die WD_BLACK SN850 NVMe SSD Call of Duty Special Edition bietet ein Speichervolumen von 1 TB.

Mit dem WD_BLACK Dashboard bleibt keine Information zum eigenen Laufwerk unentdeckt. So können die Parameter stets im Auge behalten werden. Auch hier spendiert Western Digital 2.400 Call of Duty-Punkte.

WD_BLACK P10 Call of Duty Special Edition

Das dritte Mitglied der WD_BLACK Call of Duty Special Edition-Familie ist das P10 Game Drive, das auf einer mechanischen HDD basiert und mit einem üppigen Speicherplatz von 2 TB zum Kunden kommt. So wird viel Platz für die gesamte Gaming-Sammlung geboten - egal ob für aktuelle Spiele oder zukünftige Updates. Die Übertragungsraten des P10 Game Drive liegen bei 140 MB/s. WD_BLACK setzt erneut auf das charakteristische Gehäuse samt der Lasergravur eines Magnetspeichers.

Wer sich für die WD_BLACK P10 Call of Duty Special Edition entscheidet, kann sich über 1.100 Call of Duty-Punkte freuen.

NVIDIA GeForce RTX 3080 Founders Edition

Die GeForce RTX 3080 Founders Edition ist das Highlight in NVIDIAs GeForce-RTX-30-Serie. Sie ist um bis zu 70 % schneller als der Vorgänger, so wird auch für Besitzer einer GeForce RTX 2080 ein gehöriges Leistungsplus geboten – erfolgt ein Upgrade von einer der vorherigen Generationen, ist der Sprung umso größer. Die Rechenleistung ermöglicht ein meist problemloses Spielen bis zu 4K. Die in der Ampere-Architektur integrierten RT Cores übernehmen bei Bedarf (wie in Call of Duty: Black Ops Cold War) die Raytracing-Berechnungen und ermöglichen auch dies noch in 4K. Call of Duty: Black Ops Cold War kann so in einer bestmöglichen Grafikpracht genossen werden.

Auch wenn man aufgrund der hohen Rohleistung nicht immer auf das AI-Upscaling (DLSS) angewiesen ist, so kann dies doch je nach Spiel und Auflösung eine technische Stütze sein, die FPS noch weiter zu verbessern. Aufgrund der inzwischen fortschrittlichen Umsetzung sind dabei keinerlei Einbußen bei der Bildqualität festzustellen, teils wird diese sogar verbessert.

Einen großen Sprung macht NVIDIA auch bei der Kühlung der Karte. Die Founders Editionen kommen kühl und leise daher. Zudem hat NVIDIA in dieser Generation erstmals den 0dB-Fan-Mode umgesetzt. Sprich: Ist die GPU kühl genug bzw. die Karte befindet ich im Idle-Modus, stehen die Lüfter komplett still und die Karte ist lautlos. Fast jeden Aspekt der Kühlung hat NVIDIA überdacht und liefert mit der GeForce RTX 3080 Founders Edition ein rundum gutes Gesamtpaket aus Leistung, Design und Effizienz.

AMD Ryzen 5 5600X

Mit den Ryzen 5000-Prozessoren hat AMD die Messlatte für Gaming & Produktivität höher gelegt. Egal ob bei Spielen oder anspruchsvollen 3D-Anwendungen: Je nach Ryzen-Modell sechs bis 16 Kerne, basierend auf der neuen Zen-3-Architektur im fortschrittlichen 7nm-Fertigungsprozess, machen AMDs aktuelle Prozessoren-Generation zur idealen Plattform für Spieler und Enthusiasten. Die neuen Mainboards mit AM4-Sockel und AMD Chipsatz 500 Serie liefern dabei neueste Standards wie PCI-Express 4.0, sowie eine hohe Kompatibilität mit schnellen DDR4 Speichermodulen.

Hinzu kommt Precision Boost 2, das die Leistung automatisch steigert, wenn sie gebraucht wird. Precision Boost 2 arbeitet dabei mit unzähligen Sensoren im Prozessor und der Strom- und Spannungsversorgung auf dem Mainboard zusammen, um die Extraleistung aus der Hardware herauszukitzeln. Sind die notwendigen Voraussetzungen gegeben, kann Precision Boost Overdrive das Design und die Auslegung des Mainboards nutzen, um noch höhere Boosttaktraten und noch längere Boostphasen zu erreichen. Am besten unterstützt werden alle Funktionen mit einem Mainboard mit AMD 500-Chipsatz.

Der AMD Ryzen 5 5600X bildet die ideale Basis für einen aktuellen Gaming-PC. Seine sechs Kerne mit zwölf Threads kommen auf einen Takt von bis zu 4,6 GHz. Dank der effizienten Zen-3-Architektur sind die sechs Kerne nicht nur schnell in Spielen, sondern dank der Fertigung in 7 nm ist der Prozessor mit 65 W auch noch sehr sparsam.

So gewinnt ihr den Call-of-Duty-PC, SSDs und Codes für Call of Duty: Black Ops Cold War

In Zusammenarbeit mit WD_BLACK und Activision könnt ihr nun den idealen Call of Duty-PC in der Preisklasse von 2.500 Euro und noch viele weitere interessante Preise gewinnen. Alles, was dafür zu tun ist: Erklärt uns, wie ihr das System verändern wollt, um daraus eure individuelle Battlestation für die nächsten Gefechte zu machen. Im Optimalfall sind also grundlegende Modding-Skills vorhanden, auch wenn wir hier nicht den immensen Aufwand erwarten, wie er bei unserem großen Modding-Contest betrieben wird.

In einem Zeitraum von vier Wochen nach Erhalt des gewonnen Systems muss der persönliche Call of Duty-PC in unserem Forum präsentiert werden. Ein ausführlicher Worklog-Bericht ist aber nicht nötig.

Doch wie sieht das System eigentlich aus? Es handelt sich um einen leistungsstarken Gaming-PC aus der NZXT BLD-PC-Schmiede in entsprechend hoher Qualität und mit tollen Komponenten. Hier eine Übersicht der von uns gewählten Konfiguration:

Gehäuse: NZXT H510i

CPU: AMD Ryzen 5 5600x

Grafikkarte: NVIDIA GeForce RTX 3080 Founders Edition

RAM: 2x 8 GB DDR 3600

Storage: WD_BLACK SN850 NVMe SSD

Wasserkühlung: NZXT Kraken Z63

Netzteil: NZXT C750

Alle Gewinne in der Übersicht:

1. Platz: Call of Duty-PC Black Ops Cold War T-Shirt 1x Code für Black Ops Cold War Ultimate Edition

2. Platz: WD_BLACK P50 Game Drive SSD Call of Duty Special Edition WD_BLACK SN850 NVMe SSD Call of Duty Special Edition Black Ops Cold War T-Shirt 1x Code für Black Ops Cold War Ultimate Edition

3. Platz: WD_BLACK P50 Game Drive SSD Call of Duty Special Edition Black Ops Cold War T-Shirt 1x Code für Black Ops Cold War Ultimate Edition

4. Platz: WD_BLACK SN850 NVMe SSD Call of Duty Special Edition Black Ops Cold War T-Shirt 1x PC Code für die Black Ops Cold War Standard Edition (einlösbar auf Battle.net)

5. Platz: WD_BLACK SN850 NVMe SSD Call of Duty Special Edition Black Ops Cold War T-Shirt 1x PC Code für die Black Ops Cold War Standard Edition (einlösbar auf Battle.net)

6. Platz: WD_BLACK P10 Call of Duty Special Edition 1x PC Code für die Black Ops Cold War Standard Edition (einlösbar auf Battle.net)

7. Platz: WD_BLACK P10 Call of Duty Special Edition 1x PC Code für die Black Ops Cold War Standard Edition (einlösbar auf Battle.net)

8. Platz: WD_BLACK P10 Call of Duty Special Edition 1x PC Code für die Black Ops Cold War Standard Edition (einlösbar auf Battle.net)

9. Platz: WD_BLACK P10 Call of Duty Special Edition 1x PC Code für die Black Ops Cold War Standard Edition (einlösbar auf Battle.net)

10. Platz: WD_BLACK P10 Call of Duty Special Edition 1x PC Code für die Black Ops Cold War Standard Edition (einlösbar auf Battle.net)



Ab sofort starten wir in die Bewerbungsphase. In den nächsten zwei Wochen darf fleißig in die Tasten gehauen und eine Bewerbung geschrieben werden – bis zum 18.02. ist Zeit. In euren Einsendungen solltet ihr bereits genaue Vorstellungen davon haben, wie ihr unser Call of Duty-System zu eurem individuellen Aufbau machen wollt. Konkrete Beschreibungen oder erste Skizzen sind immer gern gesehen und helfen uns bei der Auswahl erheblich. Natürlich darf eine Kurzbeschreibung des Bewerbers nicht fehlen: Was macht ihr beruflich, wo liegen Eure Hobbies und wie alt seid ihr? Die Frage, warum ihr einen der Preise gewinnen wollt, sollte ebenfalls kurz und knackig beantwortet werden.

All die Infos könnt ihr über das unten stehende Formular einsenden:

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis: 18.02.2021

Bekanntgabe der Gewinner: 22.02.2021

Modding-Zeitraum: bis Ende März 2021, je nach Lieferzeitpunkt des Gaming-PCs



Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von Western Digital und Activision sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt

Sollte der Casemod nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

