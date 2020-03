Es geht wieder los: Das In Win 925 ist das Gehäuse für den Luxxkompensator 2020

Mit unserem Luxxkompensator haben wir 2018 ein ambitioniertes Projekt gestartet und einen absoluten High-End-PC zusammengebaut. Jetzt ist es an der Zeit für eine Neuauflage: Den Luxxkompensator 2020.

Auch in diesem Jahr soll wieder ein absoluter Über-PC erschaffen werden - und das natürlich mit aktuellen und noch leistungsstärkeren Komponenten. Die werden wir in der nächsten Zeit erst einmal der Reihe nach vorstellen. Den Anfang macht das Gehäuse. Beim ersten Luxxkompensator hatten wird die Messlatte schon denkbar hoch angelegt und das riesige Corsair Obsidian Series 1000D gewählt. Bei anderen Systemkomponenten haben wir dieses Mal aber auch die Sinnhaftigkeit hinterfragt - beispielsweise hatten wir im letzten Luxxkompensator U.2-SSDs und zwei Grafikkarten im ja fast nutzlosen SLI. Dieses Jahr lassen wir solchen Schabernack sein und konzentrieren uns auf sinnvollere Aspekte. Eine weitere Veränderung: Die meisten Brands hatten wir 2018 aus einer Leserumfrage ausgewählt. Dieses Jahr lassen wir auch mal anderen Herstellern den Vortritt, die in der Leserumfrage nicht vorne gelegen haben.

Das Gehäuse: In Win 925

Für den Luxxkompensator 2020 wird das Gehäuse tatsächlich etwas kompakter, aber nicht weniger luxuriös. Denn wir nutzen in diesem Jahr In Wins 925. Das 500-Euro-Gehäuse kombiniert einen gebürstetes Aluminium-Rahmen mit zwei mächtigen Glasseiten. Was wir für Hardware verbauen, wird also auch bei geschlossenem Gehäuse immer bestens sichtbar sein. Dazu bietet das Gehäuse genug Platz für ein High-End-System mit E-ATX-Mainboard, bis zu 20 cm hohem CPU-Kühler und bis zu 42 cm langen Grafikkarten. Für eine Wasserkühlung können je ein 360-mm-Radiator im Deckel und hinter der Front (ohne HDD-Käfig) montiert werden. Einer Eigenbau-Wasserkühlung sollte also nichts im Wege stehen.

Auch eine RGB-Beleuchtung fehlt dem 925 nicht - sie lässt aber nur das Frontlogo erstrahlen und ist damit noch relativ dezent. Was wir genau für Hardware in In Wins Luxusgehäuse verbauen werden, werden wir in der nächsten Zeit nach und nach in News und Videos vorstellen. Aktuell planen wir die grobe Fertigstellung für den Sommer und damit rechtzeitig für Gamescom bzw. IFA präsentieren. Anschließend werden wir uns noch Zeit für weitere Optimierungen nehmen und den finalen Luxxkompensator 2020 voraussichtlich zur nächsten Dreamhack (also Anfang 2021) fertigstellen.

Eckdaten:

Bezeichnung: In Win 925 Material: Stahl (SGCC), gehärtetes Glas, Aluminium Maße: 280 x 570 x 608 mm (B x H x T) Formfaktor: E-ATX bis 330 mm, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX Maximale Grafikkarten-Länge: 420 mm Maximale CPU-Kühler-Höhe: 200 mm Laufwerke: 2x 3,5 Zoll (intern), 4x 2,5 Zoll Kühlung: 1x 240/280 mm an der Vorderseite, 360 mm ohne HDD-Käfig

1x 360 mm im Deckel Filter: Luftfilter oben und vorne enthalten Lüfter: 3x 120 mm Sirius Loop ASL120 (mitgeliefert), Rückseite Netzteil: Standard-ATX, maximal 200 mm Länge ohne HDD-Käfig Gewicht: etwa 17,8 kg Preis: 499,90 Euro

Ein beeindruckendes Gehäuse ist das 925 auf jeden Fall - und mit 500 Euro Kaufpreis auch nicht gerade billig. Im Vergleich zum letzjährig vorgestellten In Win 928, das knapp drei Mal so teuer war, erscheint das 925 aber geradezu erschwinglich. Und für unsere Zwecke wird es mehr als geeignet sein: Wir planen zwei Triple-Radiatoren einzubauen, eventuell eine Distroplate in das Gehäuse oder auf die Rückseite, zudem kommt ein großes Mainboard zum Einsatz - all das ist für das In Win 925 kein Problem.