Werbung

Trotz ihres beachtlichen Alters sind die vier Ninja-Schildkröten aus der Popkultur nicht wegzudenken. Erst kürzlich ist mit Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem ein neuer Kinofilm angelaufen. Aber auch in der Welt der Videospiele steht ein neues Abenteuer von Leonardo, Michelangelo, Donatello und Raphael in den Startlöchern.

Publisher Dotemu und das Entwicklungsteam von Tribute Games haben jetzt neue Details zum neuen Survival-Modus für den kommenden Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge-DLC Dimension Shellshock enthüllt. Neben der Veröffentlichung eines Trailers dürfen alle Turtle-Fans einen Blick auf ein 11-minütiges PlayStation-Underground-Video werfen. Die Aufnahme zeigt die von Japan inspirierte Edo-Dimension, die Turtles mit 8-Bit-Hintergrund sowie Splinter, Casey, April und Usagi im Omnichannel 6.

Der neue Modus ermöglicht es zwischen den interdimensionalen Runs stärker zu werden. Wenn genügend Kristalle gesammelt wurden, lassen sich diese in zusätzliche Leben beziehungsweise HP oder Ninjapowerleisten umwandeln. Außerdem kann der “Radical Mode” aktiviert werden. Zudem bringt Dimension Shellshock neue Farben für die Spielfiguren mit sich.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge erhielt viel Lob für die Rückkehr des Feelings der 1987-er Cartoon-Serie und war bei den The Game Awards 2022 als Best Action Game und Best Multiplayer nominiert. Bei den DICE Awards stand der Titel in der Kategorie Outstanding Achievement for an Independent Game zur Wahl.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge-DLC Dimension Shellshock erscheint noch in diesem Jahr sowohl für den PC sowie die Nintendo Switch als auch für Sonys PlayStation und Microsofts Xbox.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Wer aktuell noch einmal in die Vergangenheit der Turtles eintauchen möchte, sollte sich die Cowabunga-Collection genauer anschauen. Hier finden sich zahlreiche Klassiker in einem Bundle. Natürlich darf Turtles in Time sowohl als Arcade als auch in der Super-Nintendo-Version nicht fehlen.