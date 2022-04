Wi-Fi 6 Mesh- und Gaming-Router von Netgear im Test

Wi-Fi 6 gehört im Netzwerkbereich inzwischen zur Standard-Ausstattung – dies sollte man zumindest meinen. In vielen Haushalten werden aber sicherlich noch ältere Router arbeiten und so wird der ein oder andere über ein Update nachdenken. Wir haben uns zwei Netzwerk-Systeme von Netgear angeschaut, die beide im Einsteigerbereich angesiedelt sind. Beim Netgear Nighthawk AX5400 Pro Gaming XR1000 handelt es sich um einen Gaming-Router mit DumaOS. Die Orbi Wi-Fi 6 AX4200 sind die Einsteiger-Mesh-Systeme, die dennoch eine ausreichende Abdeckung und Netzwerkdurchsatzraten erreichen sollen.

Wer sich etwas ausführlicher mit dem Thema WiFi 6 und den weiteren Netzwerkstandardsbeschäftigen möchte, für den haben wir einen ausführlichen Artikel für euch.

Zu beiden Netzwerk-Systemen gibt es bereits Vorgänger-Hardware, die wir uns ebenfalls schon angeschaut haben. Da wäre der Netgear XR500 Nighthawk Gaming-Router und für die Orbi-Mesh-Systeme gab es bereits zahlreiche Kategorien, die wir uns angeschaut haben – zuletzt die schnellere AX6000-Ausführung.

Die technischen Daten der Wi-Fi-6-Hardware von Netgear in der Übersicht Modell Nighthawk AX5400 Pro Gaming XR1000 Orbi Wi-Fi 6 AX4200 Straßenpreis 330 Euro 425 Euro Homepage www.netgear.com www.netgear.com Technische Daten Internet PPPoE, PPTP, L2TP, Automatic IP, Static IP PPPoE, PPTP, L2TP, Automatic IP, Static IP LAN - 4x 1000Base-T

- 1x 1000Base-T (WAN) - 2 oder 3x 1000Base-T

- 1x 1000Base-T (WAN Telefonie - - WLAN - WLAN AX (Wi-Fi 6) mit bis zu 4.804 MBit/s (5 GHz)

- WLAN AX (Wi-Fi 6) mit bis zu 574 MBit/s (2,4 GHz)

- 2x2 (2,4 GHz), 4x4 (5 GHz) mit MU-MIMO

- ab Werk mit aktivierter WPA2-Verschlüsselung (WPA3 optional)

- WLAN-Gastzugang - WLAN AX (Wi-Fi 6) mit bis zu 1.201 MBit/s (5 GHz)

- WLAN AX (Wi-Fi 6) mit bis zu 574 MBit/s (2,4 GHz)

- 2x2 (2,4 GHz), 2x2 (5 GHz) mit MU-MIMO

- ab Werk mit aktivierter WPA2-Verschlüsselung (WPA3 optional)

- WLAN-Gastzugang Anschlüsse - 4x 1000Base-T

- 1x 1000Base-T (WAN)

- 1x USB 3.0 für Speicher und Drucker

- Netzteilanschluss - 2 oder 3x 1000Base-T

- 1x 1000Base-T (WAN)

- Netzteilanschluss Abmessungen 295 x 200 x 64 mm 231 x 183 x 71 mm Lieferumfang - Nighthawk AX5400 Pro Gaming XR1000

- Netzteil

- LAN-Kabel

- Installationsanleitung - Router und Satellite

- 2x Netzteil

- LAN-Kabel

- Installationsanleitung

Die technischen Daten sind weitestgehend vergleichbar. Natürlich gibt es den entscheidenden Unterschied, dass der Nighthawk AX5400 Pro Gaming XR1000 ein zentraler WLAN-Router ist und das Orbi Wi-Fi 6 AX4200 ein Mesh-System, welches eine größere Abdeckung ermöglicht. Beide WLAN-Systeme verfügen nicht über ein Modem. Sie müssen daher an den Uplink des eventuell vorhandenen DSL-, Glasfaser- oder Kabelmodems angeschlossen werden. Eine Telefonie-Funktion haben beide ebenfalls nicht. Auf die weiteren Details gehen wir nun etwas genauer ein.

Netgear Nighthawk AX5400 Pro Gaming XR1000

Der Netgear Nighthawk AX5400 Pro Gaming XR1000 ist ein Wi-Fi-6-Router, der aktuell 330 Euro kostet. DumaOS ist eines der Herausstellungsmerkmale dieser Serie von Netgear.

Die Abmessungen des Nighthawk AX5400 Pro Gaming XR1000 liegen bei 295 x 200 x 64 mm. Das Gehäuse des Routers besteht aus schwarzem Plastik. Rote Gitter an den Öffnungen des Gehäuses sind einerseits optische Akzente, die Öffnungen als solche sollen für eine gewisse Kühlung sorgen.

Vier externe Antennen müssen an die entsprechenden Anschlüsse geschraubt werden. Das 2,4-GHz-Netz ermöglicht ein 2x2-MIMO, das schnellere 5-GHz-Netz kann ein 4x4-MIMO verwenden. Das Stealth-Design des Routers und die externen Antennen sind sicherlich nicht jedermanns Sache.

Auf der Rückseite des Nighthawk AX5400 Pro Gaming XR1000 befinden sich alle Anschlüsse. Dazu gehören die vier Gigabit-Ethernet-Ports sowie der WAN-Uplink, der ebenfalls 1 GBit/s erreicht. Links von den Netzwerk-Anschlüssen befindet sich der Reset-Taster zum Zurücksetzen aller Einstellungen sowie ein USB-3.0-Anschluss, der die Anbindung eines Druckers oder externen Speichers ermöglicht. Rechts des WAN-Anschlusses befinden sich der Netzteilanschluss sowie der Ein/Ausschalter.

Auf der Front befinden sich einige LEDs. Diese zeigen unter anderem an, ob eine Verbindung zum Internet besteht, welche WLAN-Netzwerke aktiv sind und um der USB-Anschluss verwendet wird. Über zwei Tasten kann das WLAN ein- und ausgeschaltet werden. Ein weiterer ermöglicht eine schnelle Verbindung weiterer Geräte per WPS. Die rechte LED-Reihe zeigt die Bestückung der Ethernet-Anschlüsse.

Netgear verwendet für den Nighthawk AX5400 Pro Gaming XR1000 das DumaOS von Netduma. Die Entwicklung dazu startete 2011 und damit ist die Software noch recht jung im Vergleich zu anderen Entwicklungen wie WD-WRT oder OpenWRT. Mit dem ersten Start und der Verbindung mit dem Router wird der Nutzer durch die initiale Konfiguration geführt. Bereits der Blick auf das Dashboard zeigt, dass beim DumaOS vor allem die Übersicht erhalten bleiben soll. Anstatt vieler Drop-Down-Menüs und Auswahlfenstern aus Windows-3.11-Zeiten, wie man es noch immer bei einiger WLAN-Software findet, zeigt sich DumaOS in einer modernen Optik, natürlich etwas in Richtung Gaming eingefärbt.

Aus dem Dashboard heraus können die verschiedenen Einstellungen ausgewählt werden. Auf Quality of Service und den Geo-Filter gehen wir auf einer gesonderten Seite noch etwas genauer ein, da dies das Herausstellungsmerkmal des Nighthawk AX5400 Pro Gaming XR1000 sein soll.

Ansonsten bietet das DumaOS alle üblichen Einstellungen für das DNS, die LAN- und WLAN-Konfiguration, das Gastnetzwerk sowie VPN-Dienste, IPv6 sowie VLAN und IPTV. Noch einmal positiv herausstellen wollen wir die gute Übersicht in der Software. Das Rot in Rot muss nicht jedem gefallen, zumindest aber sind alle Einstellungen schnell und einfach aufzufinden.

Netgear Orbi Wi-Fi 6 AX4200

Mit dem Orbi Wi-Fi 6 AX4200 adressiert Netgear den Einsteiger-Markt für die Mesh-System mit Wi-Fi 6, die sonst auch gerne 700 Euro und mehr kosten können. Das Kit bestehend aus einem Router und einem Satellit in der AX4200-Variante kostet aktuell 425 Euro.

Bei der Optik tut sich in der aktuellen Orbi-Generation nichts. Die Orbi Wi-Fi 6 AX4200 kommen auf Abmessungen von 231 x 183 x 71 mm und eigenen sich aufgrund der Optik schon eher um auch im Wohnraum aufgestellt zu werden. Einzig ein Netzteilkabel sowie der Uplink müssen im Falle des Routers an die Hardware herangeführt werden.

Die beiden Seiten des Gehäuses sind großflächig in Weiß gehalten. Einzig ein Orbi-Schriftzug ist zu erkennen. Frontseitig unterscheiden sich Router und Satellit nicht. Einzig bei einem Blick auf die Anschlüsse oder die Unterseite wird erkennbar, um welche der beiden Komponenten es sich nun handelt. Auf dem obigen Foto zu erkennen, ist die weiße Schale mit Schriftzug, die etwas über einem schwarzen Rahmen übersteht. Durch den Luftspalt zwischen der Schale und dem Rahmen soll eine Kühlung der Netzwerkkomponenten gewährleistet werden.

Der Router verfügt über den gelb markierten WAN-Anschluss, daneben sind auch noch drei Gigabit-Anschlüsse vorhanden. Hinzu kommt noch der Netzteil-Anschluss und ganz links, außerhalb der schwarzen Aussparung, ein Sync-Taster, der die Einbindung des Satelliten erleichtert.

Der Satellit wiederum verfügt natürlich nicht über einen Uplink. Dennoch werden hier zwei Gigabit-Anschlüsse angeboten, sodass auch kabelgebundene Geräte an das Mesh-System angeschlossen werden können. Auch hier findet sich der Netzteil-Anschluss und ein Sync-Taster.

Eine LED-Leuchtleiste an der Front zeigt sowohl am Router als auch am Satelliten an, in welchen Zustand sich das Mesh befindet. Eine weiße LED zeigt den reibungslosen Betrieb an. Eine violette RGB leuchtet, wenn der Mesh-System hochfährt oder wenn die Verbindung zwischen dem Router und dem Satelliten nicht besonders gut ist. Ein blaues Leuchten wird während des Aufbaus der Mesh-Verbindung angezeigt.

Ein Orbi-Mesh-System soll sich durch die einfache Einrichtung auszeichnen. Daher wollen wir auch dazu ein paar Worte verlieren. Sind Router und Satellit aufgestellt und mit Strom versorgt, muss nur noch die App auf dem Smartphone installiert werden. Diese steht für iOS und Android zur Verfügung. Die Einrichtung per App haben wir im Test des schnelleren Orbi-Wi-Fi-6-Systems gezeigt.

Obige Screenshots zeigen den Zugriff auf die Benutzeroberfläche per Browser. Hier können natürlich ebenfalls alle Einstellungen gemacht werden. Zugänglich sind alle Optionen, wie ein einfaches Firmware-Update, die Einrichten eines Gast-WLANs sowie eine "Überwachung" des WLANs in Form einer Auflistung aller verbundener Clients. Wird das Mesh-Netzwerk erweitert, können weitere Satelliten über die Software oder die App eingebunden werden. Die Screenshots zeigen den restlichen Funktionsumfang.

Benchmarks

Der Test von WLAN-Hardware ist nicht ganz einfach, da wir keine sterilen Laborbedingungen ohne äußere Einflüsse herstellen können. Spannt der Nachbar ein neues WLAN auf, kann dies bereits Einfluss auf die Messung haben. Hinzu kommt eine Dynamik der WLAN-Technik selbst, denn Kanäle werden automatisch ausgewählt, in ihrer Breite gesteuert und bei Bedarf gewechselt. Dennoch versuchen wir für jeden Test die gleichen Ausgangsbedingungen herzustellen.

Für den Test haben wir das Netgear Orbi-Mesh mit WiFi 6 zum einen mit der PCI-Express-Karte ASUS PCE-AC88 getestet, aber auch ein Notebook mit WiFi 6 verwendet. Mit beiden Hardware-Komponenten können wir die aktuelle WLAN-Technik mit Datenraten von 2.100 MBit/s im 5-GHz-Band und 1.000 MBit/s im 2,4-GHz-Band bis an die Grenzen bringen.

Benchmarks

2,4-GHz-Band - 1 IP-Stream Nebenraum (5 m) ASUS RT-AX89X 461XX



ASUS ROG Rapture GT-AXE11000 457XX



ASUS ZenWiFi XD6 384XX



AVM FRITZ!Box 7590 AX 322XX



AVM FRITZ!Repeater 6000 306XX



Netgear Nighthawk AX12 266XX



Netgear Nighthawk AX5400 255XX



AVM FRITZ!Box 6660 248XX



AVM FRITZ!Box 7530 AX 236XX



ASUS ZenWiFi AX 228XX



Netgear Orbi WiFi 6 223XX



Netgear Orbi Wi-Fi 6 AX4200 221XX



AVM FRITZ!Repeater 3000 206XX



Tenda Nova MW12 186XX



AVM AVM FRITZ!WLAN Repeater 1750E 185XX



Netgear Orbi 184XX



Google Wifi 172XX



Netgear Nighthawk X6S EX8000 171XX



Devolo Gigagate 149XX



ASUS Lyra 112XX



MBit/s Mehr ist besser

5/6-GHz-Band - 1 IP-Stream Nebenraum (5 m) ASUS ROG Rapture GT-AXE11000 (WiFi 6E) 1139XX



ASUS ROG Rapture GT-AXE11000 1063XX



ASUS ZenWiFi XD6 983XX



ASUS RT-AX89X 825XX



Netgear Nighthawk AX5400 761XX



AVM FRITZ!Box 7590 AX 636XX



AVM FRITZ!Repeater 6000 611XX



Netgear Nighthawk AX12 541XX



AVM FRITZ!Box 6660 535XX



AVM FRITZ!Repeater 3000 530XX



AVM FRITZ!Box 7530 AX 516XX



Netgear Orbi WiFi 6 511XX



Netgear Nighthawk X6S EX8000 511XX



Netgear Orbi Wi-Fi 6 AX4200 505XX



ASUS ZenWiFi AX 504XX



Netgear Orbi 467XX



Tenda Nova MW12 442XX



Google Wifi 384XX



AVM AVM FRITZ!WLAN Repeater 1750E 314XX



Devolo Gigagate 270XX



ASUS Lyra 255XX



MBit/s Mehr ist besser

5/6-GHz-Band - 7 IP-Streams Nebenraum (5 m) ASUS ROG Rapture GT-AXE11000 (WiFi 6E) 2105XX



ASUS ROG Rapture GT-AXE11000 1716XX



ASUS RT-AX89X 1542XX



AVM FRITZ!Box 7590 AX 1070XX



AVM FRITZ!Repeater 6000 928XX



Netgear Nighthawk AX12 913XX



Netgear Nighthawk AX5400 887XX



Netgear Orbi WiFi 6 863XX



ASUS ZenWiFi XD6 837XX



AVM FRITZ!Box 6660 832XX



AVM FRITZ!Box 7530 AX 802XX



Netgear Nighthawk X6S EX8000 785XX



ASUS ZenWiFi AX 783XX



AVM FRITZ!Repeater 3000 718XX



Netgear Orbi Wi-Fi 6 AX4200 635XX



Netgear Orbi 558XX



AVM AVM FRITZ!WLAN Repeater 1750E 540XX



Tenda Nova MW12 508XX



Google Wifi 428XX



ASUS Lyra 408XX



Devolo Gigagate 384XX



MBit/s Mehr ist besser

5/6-GHz-Band - 1 IP-Stream über drei Etagen ASUS ROG Rapture GT-AXE11000 (WiFi 6E) 328XX



ASUS ROG Rapture GT-AXE11000 257XX



ASUS RT-AX89X 236XX



AVM FRITZ!Box 7590 AX 197XX



AVM FRITZ!Repeater 6000 181XX



Netgear Nighthawk AX5400 180XX



ASUS ZenWiFi XD6 176XX



Netgear Orbi Wi-Fi 6 AX4200 166XX



Netgear Orbi WiFi 6 165XX



Netgear Nighthawk AX12 160XX



AVM FRITZ!Box 6660 158XX



AVM FRITZ!Repeater 3000 152XX



AVM FRITZ!Box 7530 AX 150XX



ASUS ZenWiFi AX 148XX



Netgear Orbi 145XX



Netgear Nighthawk X6S EX8000 131XX



AVM AVM FRITZ!WLAN Repeater 1750E 115XX



ASUS Lyra 87XX



Tenda Nova MW12 78XX



Google Wifi 41XX



Devolo Gigagate 32XX



MBit/s Mehr ist besser

5/6-GHz-Band - 7 IP-Streams über drei Etagen ASUS ROG Rapture GT-AXE11000 (WiFi 6E) 389XX



ASUS ROG Rapture GT-AXE11000 273XX



ASUS RT-AX89X 264XX



AVM FRITZ!Box 7590 AX 234XX



AVM FRITZ!Repeater 6000 208XX



Netgear Nighthawk AX5400 206XX



Netgear Nighthawk AX12 202XX



AVM FRITZ!Box 6660 198XX



Netgear Orbi WiFi 6 193XX



AVM FRITZ!Repeater 3000 185XX



ASUS ZenWiFi XD6 182XX



AVM FRITZ!Box 7530 AX 181XX



ASUS ZenWiFi AX 173XX



Netgear Orbi Wi-Fi 6 AX4200 171XX



Netgear Orbi 163XX



Netgear Nighthawk X6S EX8000 162XX



AVM FRITZ!WLAN Repeater 1750E 148XX



Tenda Nova MW12 110XX



ASUS Lyra 107XX



Google Wifi 41XX



Devolo Gigagate 36XX



MBit/s Mehr ist besser

Fazit

Der Netgear Nighthawk AX5400 Pro Gaming XR1000 und Orbi Wi-Fi 6 AX4200 stellen sozusagen die Standard-Möglichkeiten für den Aufbau eines Wi-Fi-6-Netzwerks dar. Beide Lösungen zeigen die beiden Wege auf, die hier gegangen werden können.

Das Orbi-System für Wi-Fi 6 gibt es in einer teureren (und schnelleren) Ausführung und der nun von uns getesteten AX4200-Variante. In den Messungen sind die Unterschiede aber gar nicht so groß, wie man dies erwarten würde. Das schnellere System kann seine Vorteile vor allem auf kürzere Distanzen ausspielen. Aber wann sitzt man schon 2-3 m direkt neben dem WLAN-Router? Es geht darum, eine gewisse Fläche oder gleich mehrere Etagen möglichst gut abzudecken und dies gelingt auch dem Orbi Wi-Fi 6 AX4200 – wenngleich nicht so schnell wie beim größeren Bruder.

Zur sonstigen Ausstattung gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Optisch sind die Orbi-Systeme im Vorteil, da man sie nicht unbedingt verstecken muss. Die drei bzw. zwei Ethernet-Anschlüsse an den Mesh-Endpunkten machen das System auch für kabelgebundene Clients nutzbar. Die Einrichtung ist sowohl über den Browser als auch die App möglich. Größere Hürden gibt es hier nicht.

Mit einem Preis von 425 Euro stellt das Orbi Wi-Fi 6 AX4200 eine gute Eintiegslösung für Wi-Fi 6 im Mesh-Bereich dar. Die Orbi-Systeme haben sich als schnell und verlässig erwiesen, aber nicht jeder will für eine solche WLAN-Ausstattung 700-Euro und mehr ausgeben.

Positive Aspekte des Netgear Nighthawk AX5400 Pro Gaming XR1000:

beständige WLAN-Durchsatzraten

DumaOS

4x Gigabit-Ethernet

Negative Aspekte des Netgear Nighthawk AX5400 Pro Gaming XR1000:

für Wi-Fi 6 nicht besonders schnell

Eher als klassische zentrale WLAN-Ausstattung anzusehen ist der Nighthawk AX5400 Pro Gaming XR1000. Auch hier greift Netgear noch nicht in die Vollen, denn mit dem Nighthawk AX12 gibt es ein Modell, welches vor allem deutlich mehr Clients mit schnellen Verbindungen versorgen soll. Wer nur eine Wohnung bzw. einen begrenzten Bereich mit schnellem WLAN ausstatten möchte, der ist mit einem solchen Router gut bedient und benötigt auch kein Mesh-System mit mehreren Endpunkten.

In den weiteren Merkmalen kann ebenfalls von einer Standardausstattung gesprochen werden. Vier Gigabit-Anschlüsse können zentral am Aufstellungsort weitere Clients anbinden. Womöglich reicht dies den meisten Nutzern auch schon, um ein NAS oder einen Drucker ans Netzwerk einzubinden und der Rest geschieht per WLAN. Womöglich das Highlight ist aber sicherlich das DumaOS, denn es sorgt für ein großes Unterscheidungsmerkmal gegenüber den anderen Routern von Netgear und zeigt auch deutliche Unterschiede zu den sonstigen Firmware-Versionen der verschiedenen Hersteller.

Im WLAN-Durchsatz schlägt sich der Nighthawk AX5400 Pro Gaming XR1000 recht gut. Wer nicht täglich Gigabytes an Daten per WLAN überträgt, wird in den meisten Fällen mit dem gebotenen Durchsatz mehr als auskommen. Schneller geht es natürlich, dann aber sprechen wir nicht mehr von einem Anschaffungspreis von 330 Euro, sondern liegen heutzutage schnell deutlich darüber. Insofern sehen wir den Nighthawk AX5400 ebenfalls als gute Einsteigerlösung im Wi-Fi-6-Bereich.

Positive Aspekte des Netgear Orbi Wi-Fi 6 AX4200:

hohe WLAN-Abdeckung dank Mesh-Erweiterung

Gigabit-Ethernet an den Satelliten

einfache Mesh-Erweiterung

Negative Aspekte des Netgear Orbi Wi-Fi 6 AX4200: