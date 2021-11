Seite 1: Corsair TX-M Series TX650M im Test: Neue 2021-Revision mit alten Qualitäten

Corsair hat die Netzteile seiner TX-M Series überarbeitet und in einer neuen Revision herausgebracht. Die frühere TX- bzw. TX-M Linie ist bei Corsair traditionell im Mittelklasse-Segment angesiedelt, bei der das Preis-Leistungs-Verhältnis im Vordergrund steht. Die neue 2021-Revision bietet mit 80 PLUS Gold, guter Technik und dem teil-modularen Kabelmanagement auf dem Papier die gleichen Merkmale wie die Vorgängerrevision von 2017, aber natürlich hat Corsair hier und da Verbesserungen vorgenommen, welche wir uns am mittleren 650-W-Modell näher angeschaut haben.

Corsair teilt sein Portfolio an PC-Netzteilen auf seiner Website in vier Kategorien ein, die eine grobe Charakterisierung für Effizienz und Features erlauben. Angesichts der durchaus beachtlichen Anzahl von Netzteilserien erlaubt das Kunden eine gute, erste Orientierungsmöglichkeit. Die TX-M Series ist in der dritten Kategorie "Modularer, leiser Betrieb" angesiedelt und dürfte als klassische Mittelklasse-Serie durchgehen. Wobei die Definition eines "Mittelklasse-Netzteils" sicher schwierig ist und jeder unterschiedliche Ansichten haben wird. Aus unserer Sicht gehören zu einem Mittelklasse-Netzteil solide bzw. praxistaugliche Eigenschaften in allen Bereichen: Technik, Effizienz, Ausstattung und Gesamtqualität. Dass so ein Netzteil nicht für einen Ramschpreis zu haben ist, sollte klar sein, aber Fakt ist auch, dass so ein Modell für die Masse der User ausreicht.

Die TX-M Series hat in der alten Revision diese Anforderungen an ein ausgewogenes Mittelklasse-Netzteil gut erfüllt und auch die neue 2021-Revision sollte uns nicht enttäuschen. Sie deckt mit ihren drei Modellen von 550, 650 und 750 W auch wieder genau den Bereich ab, den typische Mittelklasse-Gaming-Rechner benötigen.

Die Unterschiede zur 2017er Revision gibt Corsair leider nicht genau an. Die wesentlichen Merkmale wie 80 PLUS Gold, semi-modulares Kabelmanagement und sieben Jahre Herstellergarantie sind ebenso wie die Leistungswerte der Spannungsschienen gleich geblieben. Daher wir auch das TX650 "2017" getestet hatten, können wir im Verlauf auf Unterschiede mit eingehen.

Hier die Fakten des Corsair TX650M in Tabellenform:

Technische Daten in der Übersicht Hersteller und

Bezeichnung Corsair

TX-M Series

TX650M

Modell CP-9020229-EU

Straßenpreis ca. 95 Euro Homepage www.corsair.com Leistungswerte +3,3V 25 A +5V 25 A +12V 51 A +5Vsb 3,0 A -12V 0,8 A Leistung 12V 612 W Leistung 3,3V & 5V 130 W Gesamtleistung 650 W Anschlüsse ATX 24-Pin EPS/12V/CPU 2x 8(4+4)-Pin PCI-Express

(6P / 8(6+2)P / 8P) 0 / 4 / 0 SATA 6 4-Pin Molex 4 Floppy -

Features Effizienz 80 PLUS Gold Maße (LxBxH) 140 x 150 x 86 mm Lüfter 120 mm

Kabelmanagement ja, semi-modular Herstellergarantie 7 Jahre Besonderheiten Kondensatoren japanischer Marken



Auf den nachfolgenden Seiten stellen wir das Corsair TX650M näher vor.