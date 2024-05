Werbung

Corsairs 2500D Airflow ist ein Micro-ATX-Gehäuse - aber eines mit Maxi-Kühlmöglichkeiten. Der Cube bietet elf Lüfter- und fünf Radiatorenplätze - darunter sind auch zwei 360-mm-Plätze. Auf Wunsch kann das 2500D Airflow mit Holzflächen umgestaltet werden. Weil das Gehäuse auf Mainboards mit rückseitigen Anschlüssen ausgelegt ist, lassen sich zudem Kabel besonders elegant verstecken.

Mini-ITX- und Micro-ATX-Gehäuse sind oft darauf ausgelegt, möglichst klein und platzsparend zu sein. Corsair verfolgt bei der 2500er-Serie aber einen ganz anderen Ansatz. Diese Micro-ATX-Gehäuse sollen mit ihren beachtlichen Nutzungs- und Kühlmöglichkeiten verwöhnen. Die großzügigen Cubes bieten viel Platz und lassen die Nutzung der höchsten Towerkühler und der längsten Grafikkarten zu. Bei den Kühlmöglichkeiten gibt es zwischen den Modellen der Serie Unterschiede. 2500X und 2500X RGB sind Showmodelle mit Glasfront, bei denen die Frontlüfterplätze wegfallen. Trotzdem können bis zu neun 120-mm-Lüfter bzw. bis zu vier 140-mm-Lüfter montiert werden. Unter dem Deckel und am Boden findet jeweils ein 360-mm-Radiator Platz. Ein 240-mm-Radiator kann seitlich montiert werden.

Das von uns getestete 2500D Airflow ersetzt die Glas- durch eine Meshfront und kann dahinter zwei zusätzliche 120-/140-mm-Lüfterplätze bzw. einen zusätzlichen 240-/280-mm-Radiatorenplatz bereitstellen. Mit den Lüfter- und Radiatorenplätzen stellt das 2500D Airflow also so manchen Midi-Tower in den Schatten. Corsair platziert die 2500er-Serie als kompaktere Alternative zur 6500er-Serie. Genau wie diese großen Cubes unterstützen auch die Micro-ATX-Modelle Mainboard mit rückseitigen Anschlüssen (ASUS BTF und MSI Project Zero) und ermöglichen in Kombination mit entsprechenden Mainboards ein Maximum an Ordnung. Genau wie bei den 6500er-Modellen bietet Corsair auch für die 2500er-Serie alternativ Dekorflächen aus Holz an, die an Front und Deckel montiert werden können. Für das 2500D Airflow wird zudem ein Glass Conversion Kit angeboten, mit dem die Mesh- durch eine Glasfront ersetzt werden können. Als weiteres optionales Zubehör sind ein CORSAIR 2500 Series Vertical GPU Mount Kit mit PCIe-4.0-Riserkabel und eine Kabelabdeckung für die seitlichen Lüfterplätze erhältlich.

Das Corsair 2500D Airflow kostet im Handel aktuell rund 140 Euro. Für das 2500X mit Glasfront werden rund 137 Euro aufgerufen. Das 2500X RGB ist aktuell nur direkt über Corsair verfügbar, dort wird es zur UVP von 229,90 Euro angeboten. Während die beiden anderen Modelle lüfterlos verkauft werden, gehört beim 2500X RGB ein iCUE LINK-Lüfterpaket mit zwei RX RGB-Lüftern und einem System-Hub zum Lieferumfang. Bei allen drei Modellen hat man die Wahl zwischen einer schwarzen und einer weißen Farbvariante.

Corsair legt dem Gehäuse Sicherheitshinweise und eine praktische Box mit dem Montagematerial, schwarzen Kabelbindern und einem Adapter für das Anschließen des I/O-Panels bei. Die Anleitung wird nur online bereitgestellt.

Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form: