Thermaltake Divider 370 TG ARGB und Divider 170 TG ARGB: Luftiger Familienzuwachs

Schon direkt zum Start der Dividerserie gab es mit Divider 500 TG, 300 TG, 200 TG und 100 TG gleich vier unterschiedlich ausgelegte Modelle. Mit Divider 370 TG ARGB und Divider 170 TG ARGB wird die Serie nun weiter ausgebaut. Die beiden Neulinge sollen mit ihrer Meshfront vor allem bei der Kühlleistung überzeugen.

Optisch prägend sind neben den markanten zweigeteilten Fronten und Seitenteilen auch die vormontierten A-RGB-Lüfter.

Divider 370 TG ARGB - der Midi-Tower

Die beiden neuen Modelle unterscheiden sich vor allem beim Format und den Nutzungsmöglichkeiten voneinander. Das Divider 370 TG ARGB ist ein Midi-Tower, der maximal ein E-ATX-Mainboard aufnehmen kann. Es ermöglicht die Montage eines 360-mm-Front- und eines 360-mm-Deckelradiators. Der CPU-Kühler darf maximal 17 cm hoch und die Grafikkarte maximal 40 cm lang sein. An der Front und unter dem Deckel finden 120- oder 140-mm-Lüfter Platz. Die sechs Lüfterplätze an der Seite, auf der Netzteilabdeckung und an der Rückwand sind hingegen nur für 120-mm-Lüfter geeignet.

Das Divider 370 TG ARGB misst 220,3 x 491 x 469,1 mm (B x H x T) und wiegt 7,44 kg. Sein I/O-Panel stellt zweimal USB 3.0 und Audiobuchsen bereit. Auf USB-Typ-C muss allerdings verzichtet werden. Es können zwei kombinierte 3,5-/2,5-Zoll-Laufwerksplätze und zwei reine 2,5-Zoll-Laufwerksplätze genutzt werden.

Divider 170 TG ARGB - der Mini-Tower

Das Divider 170 TG ARGB ist ein Mini-Tower und damit maximal für Micro-ATX-Systeme geeignet. Dadurch kommt es mit Maßen von 210 x 426 x 408,5 mm (B x H x T) aus. Das Gewicht wird mit 5,26 kg angegeben. Während das Divider 370 TG ARGB mit drei 120-mm-A-RGB-Lüftern (maximal 1.500 U/min) ausgeliefert wird, gehören beim Divider 170 TG ARGB zwei dieser Lüfter zum Lieferumfang. Hinter der Front kann maximal ein 280- und unter dem Deckel ein 240-mm-Radiator verbaut werden. Die maximale CPU-Kühlerhöhe sinkt auf 16 cm und die maximale Grafikkartenlänge auf 35 cm. Das I/O-Panel des Divider 170 TG ARGB kann zwei USB-3.0-Ports, einmal USB 2.0 und HD-Audiobuchsen bieten. Auch bei diesem Modell fehlt USB-Typ-C.

Thermaltake bietet beide Gehäuse in Schwarz und in Weiß an. Für das Divider 370 TG ARGB werden 159,90 Euro und für das Divider 170 TG ARGB 112,90 Euro aufgerufen.