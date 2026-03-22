Werbung

Mit der Skiller SGK50 S3 erweitert Sharkoon sein Portfolio mechanischer Tastaturen um ein kompaktes Modell im 75-%-Format, das preislich zwischen 70 und 80 Euro angesiedelt ist. In diesem Segment treffen zunehmend funktionsreiche Layouts auf eine wachsende Nachfrage nach Individualisierungsmöglichkeiten.

Die Skiller SGK50 S3 richtet sich an Anwender, die eine platzsparende Gaming-Tastatur mit offener Firmware-Struktur suchen und zugleich Wert auf mechanische Schalter mit austauschbarer Basis legen. Dieser Test ordnet das Modell technisch ein und bewertet Verarbeitung, Ausstattung und Praxiseigenschaften im Detail.

Technisch setzt das Modell auf Hot-Swap-Sockel für 3- und 5-Pin-Schalter, eine doppellagige Silikondämpfung zur Reduktion von Resonanzen sowie eine Positionierungsplatte aus Polycarbonat. Hinzu kommen die Unterstützung der Open-Source-Firmware QMK und die Kompatibilität mit VIA. Diese Kombination ist im unteren bis mittleren Preisbereich keine Selbstverständlichkeit und positioniert die Tastatur als flexibel anpassbares Eingabegerät für Gaming und produktive Anwendungen.

Technische Details

Die Skiller SGK50 S3 verfügt über 85 Tasten im DE-Layout. Das 75-%-Format integriert Funktionsreihe, Pfeiltasten und einen kompakten Navigationsblock in ein reduziertes Gesamtmaß von 310 × 120 × 40 mm. Gegenüber einer klassischen Drei-Block-Tastatur entfällt der Nummernblock, wodurch sich die Gesamtbreite deutlich reduziert.

In der getesteten Variante sind lineare Gateron-Schalter verbaut. Die vom Hersteller angegebene Betätigungskraft liegt bei 45 ± 15 g, der Auslöseweg bei 2,0 ± 0,6 mm. Diese Spezifikationen entsprechen typischen linearen Gaming-Schaltern und ermöglichen eine vergleichsweise direkte Eingabe ohne spürbaren Umschaltpunkt. Die Tastenlebensdauer wird mit mindestens 50 Millionen Anschlägen beziffert und bewegt sich damit auf branchenüblichem Niveau.

Die maximale Polling-Rate beträgt 1.000 Hz. Damit werden Eingaben theoretisch alle 1 ms an das System übertragen. In der Praxis sorgt dies für eine konsistente und latenzarme Signalverarbeitung, insbesondere bei schnellen Eingabefolgen im Gaming-Betrieb. N-Key-Rollover wird unterstützt, was das gleichzeitige Erkennen mehrerer Tastenanschläge ohne Blockierung erlaubt. Für bestimmte Konsolen kann NKRO deaktiviert werden, um die Kompatibilität sicherzustellen.

Die Tastenkappen bestehen aus ABS-Kunststoff mit Laserbeschriftung. ABS ermöglicht eine glatte Oberfläche und eine präzise Kantenführung, neigt jedoch im Langzeiteinsatz zu sichtbarer Glanzbildung an häufig genutzten Tasten. Die Beschriftung ist klar lesbar und ausreichend kontrastreich ausgeführt. Die RGB-Beleuchtung wird über eine Polycarbonat-Positionierungsplatte verteilt, wodurch eine relativ homogene Ausleuchtung erreicht wird.

Der integrierte Onboard-Speicher umfasst 256 kB. In diesem Speicher lassen sich individuelle Tastenbelegungen und Profile hinterlegen, sodass Konfigurationen systemunabhängig verfügbar bleiben. Das Gewicht beträgt ohne Kabel 724 g, inklusive Kabel 790 g. Diese Masse sorgt für eine stabile Positionierung auf dem Schreibtisch, ohne das Gerät unnötig schwer erscheinen zu lassen.