Viele unserer Leser haben vermutlich schon einmal auf den Cherry-MX-Switches geschrieben, unabhängig von der Charakteristik. Durch ihre weite Verbreitung haben sich die Switches stark am Markt etabliert. Nun hat sich Cherry dazu entschlossen, mit der Version MX2A eine verbesserte Version zu veröffentlichen. Wir testen sie in der Cherry KC200 MX.

Die Cherry KC200 MX ist mit der Cherry Xtrfy K5V2 Compact aktuell die einzige Tastatur die die MX2A-Switch verbaut hat, jedoch wird sich das mit der Zeit noch ändern und es werden noch weitere Hersteller auf die neue Version wechseln. Doch in wie weit hat sich die überarbeitete Version verbessert bzw. was wurde durch Cherry nun angepasst? Wenn wir uns die Daten und Anpassungen anschauen wird uns suggeriert, dass die MX2A-Switches durch eine angepasste Produktion jetzt mit weniger Spiel im Stempel daherkommen und auch die Debounce-Verzögerung verringert wurde. Dies ist jedoch immer nur ein Wert der sich schwer in der Praxis prüfen lässt.

Ein wesentlich wichtiger Aspekt an den MX2A-Switches ist, dass diese nun ab Werk auch geschmiert sind. Dies ist im Custom-Bereich bereits Standard und wird in der Regel sofern es nicht ab Werk vorhanden ist durch den Kunden selbst vorgenommen. Da aber nicht jeder diesen zeitlichen Aufwand investieren möchte, ist für alle ein ab Werk aufgetragener Lube ein großer Vorteil. Durch die Schmierung wird das Federgeräusch reduziert und generell wird der Switch leiser und die Betätigungen fühlen sich geschmeidiger an. Auch die Feder wurde angepasst in dem die Form von Zylinder auf Fass geändert wurde. Gleichzeitig wurde auch die Federzentrierung verbessert, sodass eine bessere und konstantere Rückmeldung geliefert werden soll. Auch die Federzentrierung wurde im Vergleich zum Vorgänger angepasst. Davon verspricht sich Cherry ein präziseres Tippgefühl mit optimierten Gleiteigenschaften und einen besseren Klang. Des Weiteren wurde auch das Stößelführungssystem mit diamantgeschliffenen Gleitflächen hinzugefügt, was die Leichtgängigkeit erhöhen soll.

Im Handel wird die Cherry KC200 MX, die wir aktuell zum Testen verwenden, aktuell für etwa 70 Euro angeboten. Da es noch keine alternativen Tastaturen mit diesen Switches von anderen Herstellern gibt, müsste man sich die Switches einzeln kaufen und über eine Hot-Swap-Tastatur verfügen, um diese nutzen zu können.