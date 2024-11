Werbung

Der Shokz OpenRun Pro 2 ist ein Hybrid-Kopfhörer, der die Vorteile von Knochenschall- und von konventionellen Kopfhörern kombinieren soll. Dabei wurde er konsequent als Sportlösung mit Open-Ear-Design und ergonomischen Ohrbügeln ausgelegt. Ist der OpenRun Pro 2 damit der ideale Sportkopfhörer?



An Kopfhörer für das Musikhören beim Sport werden besondere Anforderungen gestellt. Sie müssen größeren Belastungen standhalten, sich dabei aber auch beim Bewegen ergonomisch tragen. Gerade beim Sport im Freien ist es auch wichtig, dass die Wahrnehmung der Umgebung möglichst wenig eingeschränkt wird. Gleichzeitig sollen sie natürlich auch noch gut klingen.

Für solche Sportkopfhörer bietet sich das Knochenschall-Prinzip an. Dabei wird der Klang über Vibrationen an das Innenohr geleitet. Dadurch kann ein Knochenschall-Kopfhörer den Gehörgang freilassen und so für eine bessere Umgebungswahrnehmung sorgen. Gleichzeitig drückt ein solcher Ohrhörer oftmals auch weniger aufs Ohr. Üblicherweise haben Knochenschall-Ohrhörer aufgrund des eingeschränkten Frequenzumfangs aber Schwächen bei der Klangqualität.

Hier setzt Shokz bei den OpenRun Pro 2 mit einer Hybridlösung an: Man kombiniert einen Knochenschall-Kopfhörer mit einem konventionellen Treiber. Der Knochenschall-Treiber ist für die hohen und mittleren Frequenzen zuständig, der herkömmliche Kopfhörer-Treiber deckt den Bassbereich ab. Die Ohren bleiben trotzdem frei. Der kabellose Bluetooth-Kopfhörer soll eine Akkulaufzeit von bis zu zwölf Stunden bieten und gegen Strahlwasser nach IP55 geschützt sein.

Shokz bietet den Sport-Kopfhörer mit zwei Bandgrößen (Standard und Mini) und in den beiden Farben Orange und Schwarz an. Der Preis variiert je nach Version leicht, aktuell liegt er bei etwa 185 Euro.

Der OpenRun Pro 2 wird in einer Tragetasche ausgeliefert. Zum Lieferumfang gehören außerdem ein USB-Ladekabel, die Garantiekarte und eine Anleitung.

In der Tragetasche wird der Kopfhörer gut durch Schaumstoff geschützt. Das Ladekabel findet hierin ebenfalls Platz.