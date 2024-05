Werbung

In einem Gaming-Zimmer darf natürlich eine coole Beleuchtung nicht fehlen. Zuletzt hatten wir bereits die Govee Neon Rope Light 2 angeschlossen, die mit ihrer Flexibilität verschiedene Motive realisierbar machen oder auch auf unterschiedliche Art und Weise einsetzbar sind. Bei den Hexagon Light Panels Ultra ist dies etwas anders. Im 10er-Paket können diese recht teuren Lichter erworben werden, insofern ist man bei der Erstellung von Motiven aufgrund der sechseckigen Form eines Panels etwas limitierter. Dafür ist der Beleuchtungseffekt deutlich cooler.

Die Govee Glide Hexagon Light Panels Ultra gibt es in einer dunklen und einer hellen Ausführung. Dabei sind die Rahmen bei beiden Versionen in weiß ausgeführt, aber der Frontbereich ist einmal silber-dunkel schimmernd, was einen etwas matteren Effekt hat, und einmal weiß-glänzend. Im angeschalteten Zustand sieht man zwischen den Panels nur einen geringen Unterschied, im ausgeschaltenen Zustand ist aber der Unterschied an der Wand deutlich sichtbar. Falls man Kontraste auf einer weißen Wand mag, wäre also die weiße Version empfehlenswerter, in dunklen Gaming-Zimmern eventuell die schwarze Variante - das ist Geschmackssache.

Preislich unterscheiden sich beide Panels nicht, der 10er-Pack liegt bei 349,99 EUR, egal ob weiß oder schwarz. Erhältlich sind die Lights momentan ausschließlich über Amazon. Größere Motive zu erstellen, kann also schnell ins Geld gehen. Für unser "XX" Logo auf den Bildern bräuchte man 18 Panels, ergo zwei Packs - und somit 700 EUR. Das tut schon im Geldbeutel weh.

Installation und Einrichtung

Wie schon bei den Neon Rope Lights 2 hat Govee die Installation gut durchdacht, um dem Anwender eine relativ schnelle Montage zu ermöglichen. Die Lights werden dabei mit 3M-Klebepads an die Wand angebracht. Das Motiv erstellt man zuerst in der Govee-App, anschließend muss man der Reihenfolge nur stupide folgen. Ein Panel wird immer mit zwei Verbindungskabeln bestückt, die Positionen (insgesamt sechs auf der Rückseite) werden einem in der App angegeben. So bestückt man das komplette Muster und klebt die Panels dabei in Reihe an die Wand. Zur visuellen Kontrolle sieht man, dass man richtig gearbeitet hat, wenn das neue Panel auf der Oberseite grün leuchtet. Hat man ganze 20 Panels an der Wand, empfiehlt einem die App auch die Position für das zweite notwendige Netzteil.

Die Kabelfernbedienung am Netzteil schaltet die Lichter an - im Anschluss übernimmt die App die Kontrolle, wenn man auch auf der Kabelfernbedienung durch ein paar Standardeffekte schalten kann.

Steuerung und visuelle Effekte

Die Steuerung der Lightpanels ist ebenso einfach gelöst und auch hier ist die App hervorragend aufgebaut. Eigene Effekte können ebenso in der Lieblingsfarbe realisiert werden wie voreingestellte Ideen übernommen werden. Dabei verhält sich das Produkt ähnlich wie bei den Rope Lights - und zeigt tolle Effekte:

Die optischen Effekte sehen sicherlich gut aus, was kein Wunder ist, da in einem Panel insgesamt 129 LEDs zum Einsatz kommen. Insofern lassen sich Linien und Flächen perfekt steuern und tolle optische Effekte erreichen. 60 Szenen liefert dabei Govee gleich mit. Der Verbrauch der Panels ist mit 77 W angegeben, aber zum Ausleuchten eines Raumes sind sie natürlich nicht geeignet. Wir konnten im ausgeschalteten Zustand einen Verbrauch von 0,8 W messen, bei normalen Effekten zwischen 30 und 45 W, bei weißem Farbton und einer Helligkeit von 100 % sind es knapp 100,6 W. Da wir 18 Panels eingesetzt haben, würde dies rechnerisch knapp 56 W für ein 10er-Pack ergeben - das ist vollkommen in Ordnung.

Hinter dem Gaming-PC können die Govee Glide Hexagon Light Panels Ultra eine coole Atmosphäre zaubern. Sie funktionieren perfekt, die App-Steuerung ist gut und sie sehen schick aus. An der Qualität hat Govee ebenso nicht gespart, für einen Preis von 349 EUR sind die Panels aber natürlich ein teures Vergnügen.