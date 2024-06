Werbung

Auf der Games Developer Conference Mitte März kündigte AMD FidelityFX Super Resolution in der Version 3.1 an. In dieser konzentriert man sich einerseits auf eine verbesserte temporale Stabilität, auf der anderen Seite soll FSR 3.1 Frame Generation mit anderen Upscaling-Technologien wie XeSS zusammenarbeiten.

Zusammenfassend spricht AMD von:

weniger Flackern und Flimmern (Teil der verbesserten temporalen Stabilität)

das Ghosting wird verringert (ebenfalls Teil der verbesserten temporalen Stabilität)

Details werden besser erhalten

Entkoppeltes Frame Generation, die nahtlos mit anderen Upscaling-Lösungen zusammenarbeitet

Starten soll FSR 3.1 in fünf Spielen, ein sechstes ist angekündigt:

Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT

Horizon Forbidden West Complete Edition

Marvel’s Spider-Man Remastered

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Ratchet & Clank: Rift Apart

God of War Ragnarök (bald)

An den Grundvoraussetzungen für die Anwendung von FSR 3.1 wird sich nichts ändern. AMD empfiehlt eine Minimum-FPS von 60 bevor Frame Generation verwendet wird. Ansonsten kommt es zu einer deutlichen Erhöhung der Latenz. Kommt ein VRR-Display zum Einsatz, sollte die FPS mit Frame Generation sich um Bereich der Bildwiederholungsrate des Monitors bewegen. Unterstützt werden wird FSR 3.1 von allen Grafikkarten der Radeon-RX-5000- sowie GeForce-RTX-20-Serie. Wer nur das Upscaling ohne Frame Generation nutzen möchte, für den funktioniert FSR 3.1 auch ab der Radeon-RX-590- sowie GeForce-RTX-10-Serie.

AMD Software: Adrenalin Edition 24.6.1

Zudem hat AMD gestern eine neue Version seines Grafikkarten-Treibers Adrenalin Edition 24.6.1 veröffentlicht. Dieser ist auf die neuen Titel "The First Descendant" und "Once Human" hin optimiert und bietet außerdem noch HYPR-TUNE-Profile für "Like a Dragon 8: Infinite Wealth", "Overwatch 2", "The First Descendent", "F1 24" und "Outpost: Infinity Siege".

Der Download ist direkt bei AMD möglich.