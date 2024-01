Werbung

Eigentlich erst für den heutigen Tag angekündigt, hat AMD schon gestern Abend die Adrenalin Edition 24.1.1 veröffentlicht. Diese Version des Grafiktreibers unterstützt unter anderem die Radeon RX 7600 XT die heute auf den Markt kommen wird und bringt AMD Fluid Motion Frames (AFMF) in den öffentlichen Treiber-Pfad – nicht mehr länger nur als Technical Preview.

Die Adrenalin Edition 24.1.1 ist der Launch-Treiber für Like A Dragon: Infinite Wealth und TEKKEN 8. Das Hauptaugenmerk wird aber sicherlich auf der Radeon RX 7600 XT und AFMF liegen. AFMF funktioniert mit allen DirectX-11- und DirectX-12-Spielen auf Grafikkarten der Radeon-RX-7000- und Radeon-RX-6000-Serie sowie bei Prozessoren mit integrierter RDNA-3-GPU. Dies wären die Ryzen-7040-, Ryzen-8040- und Ryzen-8000G-Serie. Im Treiber kann AFMF dann aktiviert werden:

AMD verspricht sich von AFMF eine um bis zu 97 % höhere Leistung im Zusammenspiel mit FSR 2 im Quality-Mode in 1080p und bis zu 103 % in 1440p. Um die Bildqualität zu bewahren wird AFMF deaktiviert, wenn es in der Darstellung zu einer hohen Dynamik in Form von Bewegung durch den Spieler kommt.

AFMF sorgt allerdings auch für eine höhere Latenz für Eingaben (Maus und Tastatur) durch den Spieler und daher wird Radeon Anti-Lag standardmäßig aktiviert, wenn AFMF aktiviert wird. Zudem sollten mindestens 60 FPS erreicht werden, damit die Frametimes einen entsprechend niedrigen Wert haben.

Derzeit wird für die Verwendung von AFMF noch vorausgesetzt, dass das Spiel im Vollbild-Modus ausgeführt ist und VSYNC deaktiviert ist. Viele weiteren Informationen zu AFMF und dem Video Upscaling findet ihr in den Release Notes zur Adrenalin Edition 24.1.1 bei AMD.

Der Download des Treibers ist direkt bei AMD möglich.