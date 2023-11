Werbung

Mit dem neuesten Game Ready-Treiber aus dem Hause NVIDIA bringt der Grafikkartenhersteller Leistungsverbesserungen für Call of Duty: Modern Warfare III und weiterer Spiele auf den Weg. Zudem stattet der Treiber Modern Warfare III mit NVIDIA DLSS 3, NVIDIA DLAA und NVIDIA Reflex aus. Neben dem aktuellen Call of Duty profitiert aber auch Starfield von einer Aktualisierung. Hier zieht bereits eine Unterstützung für das Steam-Beta-Update ein, das seinerseits DLSS 3, DLAA und NVIDIA Reflex verfügbar macht, noch vor der offiziellen Veröffentlichung.

Im hausinternen Benchmark konnte NVIDIA die Leistung von Modern Warfare III bei Aktivierung von DLSS 3 im Durchschnitt um das 1,8-fache steigern, bei einer 4K-Auflösung mit allen Einstellungen auf Maximum. Dies soll ein Gameplay bei maximaler Einstellung mit über 100 FPS auf der GeForce RTX 4070 und mit bis zu 200 FPS auf der GeForce RTX 4090 ermöglichen. Bei einer 1440p-Auflösung kann DLSS 3 die Leistung nun um das 1,6-fache steigern. Dieses Leistungsplus kann dann 100 FPS+ auf allen Grafikkarten der GeForce RTX 40-Serie und bis zu 240 FPS auf der GeForce RTX 4090 ermöglichen. Bei 1080p soll immerhin noch ein 1,5-facher Leistungsschub bei der Verwendung von DLSS 3 herauskommen. Hier können mit den höchsten Grafikeinstellungen auch die höchste Bildwiederholraten auf der GeForce RTX 4090 ausgeschöpft werden, bei einem Ergebnis von 300 FPS im Benchmark.

Auch auf Notebooks der GeForce RTX 40-Serie soll DLSS 3 die Leistung sowohl bei 1080p als auch bei 1440p um das bis zu 1,6-fache steigern. Das ermöglicht Besitzern mit GeForce RTX 4090-Notebooks laut NVIDIA bis zu 230 FPS im Spiel.

Die Bildqualität will NVIDIA mit DLAA nochmals verbessern, einem KI-basierten Anti-Aliasing-Modus, der die gleiche Technologie nutzt, die auch für DLSS entwickelt wurde. DLAA verwendet dabei ein Bild mit nativer Auflösung, um die Bildqualität zu maximieren, anstatt die Leistung zu steigern. In Call of Duty: Modern Warfare III kann DLAA auch mit DLSS Frame Generation kombiniert werden, um eine hohe Bildqualität und dennoch maximale Leistung zu erzielen.