In der vergangenen Woche hat NVIDIA mit dem GeForce 531.18 einen neuen Grafikkarten-Treiber veröffentlicht. Bereits kurz danach sind erste Meldungen aufgetaucht, die von einer hohe CPU-Last durch den Treiber sprachen. NVIDIA hat das Problem auch schon intern beobachtet und entsprechend in seinen Feedback-Thread aufgenommen:

Higher CPU usage from NVIDIA Container might be observed after exiting a game [4007208]

Auf zwei Systemen haben wir versucht das Problem nachzustellen – ohne Erfolg, was in diesem Fall aber durchaus auch positiv anzusehen ist, denn es bedeutet, dass es sich nicht um ein generelles Problem handelt.

Der Entwickler des Benchmark- und Overlay-Tools CapFrameX aber konnte das Problem nachstellen und hat folgendes Video erstellt:

Da NVIDIA das Problem bekannt ist, ist davon auszugehen, dass es mit der nächsten GeForce-Treiber-Generation behoben ist. In der Zwischenzeit heißt es entweder mit dem Problem zu leben oder auf eine andere Version des GeForce-Treibers zu wechseln.