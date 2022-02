Gratisgame: Epic Games Store verschenkt Liebeserklärung an klassische JRPGs

Nachdem in der aktuellen Woche die Märchenreise Brothers - A Tale of Two Sons gratis im Epic Games Store erhältlich ist, wartet mit Cris Tales am kommenden Donnerstag eine Indie-Liebeserklärung an klassische JRPGs auf alle PC-Spieler. Vom 24. Februar bis zum 3. März 2022 lässt sich der Titel kostenlos im Store herunterladen. Voraussetzung für den Download ist ein Account im Epic Games Store, bzw. muss die Shopsoftware installiert sein.

Verantwortlich für die Entwicklung des Rollenspiels Cris Tales sind die kolumbianischen Entwicklerstudios Dreams Uncorporated und Syck. Als Publisher agierte Modus Games und veröffentlichte das Spiel im Juli 2021. Cris Tales ist sowohl auf der PlayStation 4/5 als auch auf der Xbox One beziehungsweise Series verfügbar. Außerdem lässt sich der Titel auf Googles Stadia, der Nintendo Switch und dem Windows-PC spielen.

Cris Tales wurde laut den Verantwortlichen unter anderem von zeitlosen JRPGs wie Chrono Trigger, Final Fantasy VI oder Valkyrie Profile inspiriert. Das 2D-Gameplay beläuft sich auf mehr als 20 Stunden. Dabei gilt es die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft gleichzeitig zu erleben. Zudem müssen rundenbasierte Kämpfe strategisch gemeistert werden. Es besteht die Möglichkeit Feinde in die Vergangenheit oder in die Zukunft zu schicken. Hierfür können optimierte Gruppenfertigkeiten durch synchronisierte Angriffe genutzt werden.

Der kommende Epic-Gratistitel hat in der Vergangenheit zahlreiche Preise abgeräumt. Hierzu zählen unter anderem "Best Indie Game" (WCF Tech / E3 2019) oder "Best Sleeper Hit" (RPGFAN / E3 2019). Bei Valves-Vertriebsplattform Steam zeigt sich derzeit allerdings ein anderes Bild in den Bewertungen. Hier erreichte Cris Tales lediglich ein "Ausgeglichen". Allerdings haben bei Steam aktuell nur 219 Gamer ihre Stimme abgegeben. Somit sollte man sich hiervon keinesfalls abschrecken lassen und das Geschenk des Epic Games Stores am kommenden Donnerstag ruhig annehmen.